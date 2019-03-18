Аналитик: эстонский экспорт ищет новые истории успеха

При ближайшем рассмотрении следует констатировать, что о значительном росте внешнего спроса в большинстве секторов говорить трудно. Например, в январе 35% от всего объема роста экспорта было обусловлено за счет электрооборудования, львиную долю которого, в свою очередь, составляло телекоммуникационное оборудование, которое в Эстонии производится, по сути, только одним предприятием. Дополнительные 15% роста экспорта дала продажа топлива, за которой тоже стоит лишь пара предприятий. В тех секторах, где экспортеров больше, существенный вклад в рост внес экспорт деревянных изделий. По крайней мере, в январе за ростом стоял товар с довольно низкой добавленной стоимостью: топливные гранулы (пеллеты) и сырая балка. Продажа за границу древесины, стоимость которой сильно увеличилась, в том числе деревянных домов, в январе снизилась. В качестве противоположной истории успеха следует отметить значительный рост экспорта машин и механического оборудования, локомотивом которого выступила продажа посылочных автоматов в США.

В долгосрочной перспективе картина во внешней торговле выглядит относительно похожим образом — на протяжении как последних трех месяцев, так и всего 2018 года эстонский экспорт наращивал, в основном, экспорт топлива, электрооборудования и древесины. Вклад других секторов в рост экспорта был куда более скромным.

Рост внешнего спроса в 2019 году остается скромным

Если до сих пор эстонский экспорт показывал высокие показатели роста, то в отношении прогнозов придерживаются, скорее, скептической позиции. Опросы показывают, что снизились как количество новых заказов, так и ожидания предприятий в отношении роста экспорта. Причиной этого служат замедляющийся рост экономики и спрос основных торговых партнеров Эстонии. На общую картину в Европе больше всего влияет ситуация в Германии. О проблемах тамошней экономической модели, строящейся вокруг экспорта, говорит спад промышленного производства, длящийся вот уже три месяца. Больше всего повинна в этом немецкая автомобильная промышленность, где объем производства по разным причинам остается весьма скромным. Не способствует улучшению ситуации и крайний консерватизм потребителей в отношении увеличения своих расходов. Хотя в прошлом году удельный вес Германии в общем объеме экспорта несколько снизился, туда все же было отправлено более 7% товаров, произведенных в Эстонии.

Более непосредственно влияет на перспективы экспортеров ситуация в Финляндии и Швеции, куда в прошлом году было продано 30% произведенных здесь товаров. После нескольких лет сильного роста экономическая среда североевропейских стран охлаждается, что выражается как в показателях ВВП, так и в значительно более медленном росте спроса на импорт. Специфический риск представляет ослабший рынок недвижимости, который в последние годы был одним из основных локомотивов экспорта Эстонии на североевропейском направлении.

Наряду с деревообрабатывающей промышленностью нужны новые истории успеха

Помимо краткосрочных колебаний рыночная конъюнктура имеет и более интересную тенденцию — как менялся экспорт на протяжении длительного времени. Департамент статистики в своей статистике экспорта делает различие между товарами, произведенными здесь, и товарами, при экспорте которых за границу эстонские предприятия выступают лишь посредниками, с 2013 года, но и за это время произошли значительные изменения. Неожиданно оказалось, что за пять лет больше всего увеличилась продажа различных видов топлива, однако в основном это произошло из-за скачкообразного роста в 2018 году. На самом деле, в глаза бросаются две группы продукции — деревянные изделия и готовые дома — важность которых для эстонского экспорта значительно возросла. Как минимум одна из них отличается относительно более высокой добавленной стоимостью.

Однако, наряду с деревообрабатывающей промышленностью нужны и другие успешные экспортеры. Инновационный рынок посылочных автоматов — это уникальная история успеха, но по-прежнему есть потенциал у малых промышленных предприятий, которые могли бы предлагать рынкам североевропейских стран продукцию, требующую большого количества ручного труда — и при этом с дорогим ценником. Хорошим примером может служить производство маломерных судов, но тут эстонские производители до сих пор занимались, скорее, государственными поставками по изготовлению недорогих служебных судов, чем производством роскошных яхт для шведских пенсионеров. Аналогичный пример — то, как эстонские производители трейлеров сосредоточены сегодня на изготовлении простых прицепов, а не домов на колесах, популярных в североевропейских странах. Вероятно, есть и другие подобные ниши, где можно воспользоваться более высоким уровнем жизни североевропейских стран, расположенных неподалеку, но путь от субподрядчика до трендсеттера и брендмейкера еще очень долог.