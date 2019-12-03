Аналитик: экономика Эстонии преподнесла в третьем квартале сюрприз

В пресс-релизе Департамента статистики в качестве одного из основных источников роста экспорта упоминаются изделия из древесины, экспорт которой, по данным ежемесячной статистики, напротив, сократился. Это несоответствие частично объясняет индекс экспортных цен, который показывает, что экспортные товары в III квартале подешевели, то есть в евровом выражении рост на самом деле был медленнее, чем изменение в реальных объемах. Наряду с экспортом товаров, безусловно, стоит отметить успешный экспорт услуг, основным локомотивом которого были продажи IT-услуг в зарубежные страны. В III квартале он вырос по сравнению с прошлым годом на 4,2%.

Если рост экспорта стал сюрпризом, то по крайней мере столь же неожиданным был крайне медленный рост частного потребления. По данным Департамента статистики, в III квартале частное потребление увеличилось в годовом сравнении лишь на 1,2%. Во втором квартале рост был пересмотрен, став в два раза быстрее. Нельзя исключать, что то же случится и с III кварталом: основываясь на других показателях, частное потребление по-прежнему демонстрирует очень хороший темп. Благодаря росту заработной платы свыше 8% и рекордно низкому уровню безработицы уверенность потребителей сохранилось на высоком уровне, и, например, розничные продажи увеличились примерно на 6%.

Следует иметь в виду, что это первоначальная оценка экономического роста Департамента статистики, и последующие коррективы могут существенно изменить картину. Одним из самых заметных примеров потенциальных масштабов корректив является I квартал 2016 года, когда по первоначальной оценке ВВП Эстонии вырос всего на 1,7%, но теперь темпы роста экономики того периода оцениваются в 4,8%.

Локомотивом экономики по-прежнему является IT

Если рассматривать добавленную стоимость по отраслям, в III квартале наибольший вклад в рост внес IT-сектор. По сравнению с предыдущим годом добавленная стоимость в отрасли информации и связи увеличилась на 16% и дала 29% от суммарного роста добавленной стоимости в экономике. История успеха IT-сектора в последние годы опирается на растущие возможности компаний по продаже услуг в зарубежные страны. Работа за рубежом, вероятно, означает гораздо более высокую маржу, чем это было бы возможно на небольшом эстонском рынке. Увеличился также след отрасли информации и коммуникаций экономики в целом: в III квартале данный сектор по добавленной стоимости уже был сравним с сектором транспорта и складских услуг или строительства.