Аналитик: экономика Эстонии пока держится неплохо, но безработица будет расти
Коронакризис оставил без работы 24 000 человек, что равно населению Пылваского уезда. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте 15-24 лет, работающие в сфере услуг.
Коронакризис оставил без работы 24 000 человек, что равно населению Пылваского уезда. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте 15-24 лет, работающие в сфере услуг.
По данным Департамента статистики, во втором квартале уровень безработицы достиг 7%. Без государственной поддержки безработица была бы ещё выше. Пятая часть занятых получала компенсацию по заработной плате.
Пока экономика Эстонии хорошо справляется с коронавирусным шоком
Зарегистрированная безработица в летние месяцы оставалась стабильной. Доля просроченных кредитов в портфеле банков по-прежнему очень мала. Если промышленные компании планируют продолжить сокращение рабочей силы, то в сфере обслуживания и строительства спрос на рабочую силу стабилизировался. И это понятно, поскольку тяжёлые времена в промышленности начались ещё до пандемии. Ситуация в обслуживании улучшается, а в строительстве как была, так остаётся хорошей.
Осенью мы ожидаем умеренного роста безработицы
Прекратятся компенсации по заработной плате и платёжные отпуска, а неопределённость и спад на внешних рынках сохранятся. Ряд компаний не выдерживают давления и вынуждены увольнять сотрудников. Но это не означает, что исчезнет дефицит рабочей силы. По-прежнему сложно найти хороших специалистов в определённых областях. Занятость также снижается за счёт иностранцев, которые в этом году вносят меньший вклад в экономику Эстонии, чем прежде. По оценке Swedbank, безработица в целом за год должна достигнуть 8 процентов.
Рост заработной платы приостанавливается
Экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. У людей больше нет прежней уверенности на переговорах о заработной плате. Ожидается, что безработица продолжит расти. По данным Налогового департамента, рост заработной платы во втором квартале замедлился до 4%, с учётом компенсации по заработной плате. По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата без учёта компенсаций в этом году вырастет всего на 0,5%. Рост заработной платы, вероятно, замедлится больше в частном секторе, чем в публичном. Положение домохозяйств облегчает остановка роста цен — потребительская корзина среднего жителя Эстонии в этом году не подорожает.
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