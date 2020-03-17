Аналитик: борьба с коронавирусом будет болезненной для экономики. Но у Эстонии есть шанс справиться

Увы, но текущую ситуацию пытаются сравнить с финансовым кризисом 2008 года. В полной мере с этим нельзя согласиться. В то время страх охватил всю мировую финансовую систему, деньги просто перестали циркулировать. По крайней мере сейчас ничего подобного не происходит. За эти более чем 10 лет многое изменилось. Ужесточились требования банков к капиталу, что означает, что коммерческие банки, особенно в здешнем регионе, имеют очень большой буфер для того, чтобы справиться с такими ситуациями. Совершенно иная политика проводится центральными банками. В течение многих лет процентные ставки были на крайне низком уровне, то есть кредитование было очень дешевым. Как Федеральный резерв США, так и Европейский центральный банк уже сообщили о дополнительных мерах по успокоению сторон экономики. Несмотря на то, что падение фондового рынка не смогло их остановить, мы можем быть уверены, что деньги будут очень и очень дешевыми до тех пор, пока это необходимо.

Иными словами, самое большое изменение ожидается в бюджетной политике государств. В то время как в постфинансовой Европе в сложившихся проблемах до сих пор обвиняли безответственное расходование и в качестве выхода видели жесткую экономию, то теперь всё с точностью до наоборот. Опасения по поводу того, что экономические спады, обусловленные ограничениями в связи с коронавирусом, приведут к вынудили даже Германию позволить применить большие финансовые стимулы. Любые ограничения в отношении размера дефицита бюджета страны и государственного долга будут надолго забыты. Отдельный вопрос – как быстро этот денежный поток удастся направить бедствующим и переживут ли предприятия эти времена.

Что будет с Эстонией?

Последние 24 часа превратили риск, поступавший раньше из внешней среды, в явно внутреннюю экономическую проблему. Наиболее сильный удар придется в первую очередь на сектор досуга, но проблемы, естественно, пойдут оттуда только дальше. В ближайшие месяцы самые серьезные проблемы могут постичь костяк эстонской экономики – экспортную промышленность, на которую повлияет не только вспышка коронавируса, но и очень низкая цена на нефть. Учитывая очень хорошее до этого состояние рынка труда в Эстонии и финансовые буферы предприятий, можно надеяться, что большинство фирм смогут пережить это трудное время. Кроме того, жители Эстонии, которые после финансового кризиса стали придерживаться экономного образа жизни, смогли к этому времени накопить более 8 миллиардов евро.