Аналитик: борьба с коронавирусом будет болезненной для экономики. Но у Эстонии есть шанс справиться

В ситуации, когда другие участники экономики парализованы страхом, критическое значение имеет то, каким образом и как быстро государство сможет отреагировать. К счастью, мы находимся в совершенно иной ситуации по сравнению с 2008 годом. Никогда еще в истории Эстония не имела возможности так дешево брать кредит. Учитывая наше почти несуществующее долговое бремя, для стимулирования экономики имеется много возможностей. Кроме того, у нас остался, по крайней мере, на бумаге, фонд Кассы по безработице в размере чуть больше миллиарда евро, который в случае чрезвычайной ситуации, безусловно, будет использован. Однако сейчас, по всей видимости, будет мало толку от традиционных способов оживления экономики, таких как инвестиции в инфраструктуру. Более специфичная помощь, скорее, потребуется конкретным секторам и (малым) предприятиям. Разумеется, не следует полностью упускать из виду основные принципы капитализма, но порой тот или иной тендер можно провести и заранее. С другой стороны, это не означает, что сторона расходов тоже не важна. Маленькая Эстония свободна вести себя эгоистично, и, например, обновление автопарка того или иного государственного учреждения может быть отложено на отдаленное будущее, поскольку ремонт старых машин оставляет страну с большей добавленной стоимостью, чем покупка новых.
Важно смотреть вперед
Люди имеют тенденцию переоценивать краткосрочное и недооценивать долгосрочное. Мир оправится от коронавируса, будь то в результате ограничения распространения или, в худшем случае, переболев им. В чём мы можем точно быть уверены, так это в том, что центральные банки и правительства будут продолжать поддерживать экономику дольше, чем нынешняя вспышка заболевания. При крайне низких процентных ставках деньги будут возвращаться на рынок. Исчезли ограничения в плане предложений, которые во многих странах возникли ввиду сверхвысокого уровня занятости – для роста вновь есть возможности. Главное, что это время мы сможем пережить.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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