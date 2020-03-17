17.03.2020, 09:10

Аналитик: борьба с коронавирусом будет болезненной для экономики. Но у Эстонии есть шанс справиться


Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
EST
Euroraha.
Foto: Sven Arbet

Борьба с коронавирусом будет болезненной для экономики. К счастью, как общество, сегодня мы к этому подготовлены лучше, чем когда-либо прежде. Наряду с мрачной ситуацией мы не должны забывать о завтрашнем дне, который может быть намного светлее, чем мы можем сейчас себе представить.

Черные лебеди

Сегодня кажется знаковым, что около года назад Эстонию посещал всемирно известный мыслитель и аналитик по вопросам риска Насиб Талеб – человек, считающийся одним из немногих, кому удалось еще за год предсказать финансовый кризис 2008 года. Разумеется, Талеб вовсе не считает себя экстрасенсом. Наоборот, он, мягко говоря, скептически относится к способности человечества предсказывать будущее. Как выглядят текущие экономические прогнозы в свете коронавируса? Такие неожиданные события с очень серьезными, в том числе экономическими последствиями, Талеб назвал «черными лебедями». И один из таких «черных лебедей» как раз сейчас разворачивается прямо перед нами. Число людей, инфицированных коронавирусом, растет день ото дня, страны принимают всё более радикальные меры по борьбе с этой болезнью, а люди становятся всё более обеспокоенными. По словам Талеба, бессмысленно прогнозировать такие события. Необходимо достаточно сильно укрепить свои системы, чтобы выжить – идет проверка на прочность как самой Эстонии, так и ее экономики.

История не повторяется

Увы, но текущую ситуацию пытаются сравнить с финансовым кризисом 2008 года. В полной мере с этим нельзя согласиться. В то время страх охватил всю мировую финансовую систему, деньги просто перестали циркулировать. По крайней мере сейчас ничего подобного не происходит. За эти более чем 10 лет многое изменилось. Ужесточились требования банков к капиталу, что означает, что коммерческие банки, особенно в здешнем регионе, имеют очень большой буфер для того, чтобы справиться с такими ситуациями. Совершенно иная политика проводится центральными банками. В течение многих лет процентные ставки были на крайне низком уровне, то есть кредитование было очень дешевым. Как Федеральный резерв США, так и Европейский центральный банк уже сообщили о дополнительных мерах по успокоению сторон экономики. Несмотря на то, что падение фондового рынка не смогло их остановить, мы можем быть уверены, что деньги будут очень и очень дешевыми до тех пор, пока это необходимо.

Иными словами, самое большое изменение ожидается в бюджетной политике государств. В то время как в постфинансовой Европе в сложившихся проблемах до сих пор обвиняли безответственное расходование и в качестве выхода видели жесткую экономию, то теперь всё с точностью до наоборот. Опасения по поводу того, что экономические спады, обусловленные ограничениями в связи с коронавирусом, приведут к вынудили даже Германию позволить применить большие финансовые стимулы. Любые ограничения в отношении размера дефицита бюджета страны и государственного долга будут надолго забыты. Отдельный вопрос – как быстро этот денежный поток удастся направить бедствующим и переживут ли предприятия эти времена.

Что будет с Эстонией?

Последние 24 часа превратили риск, поступавший раньше из внешней среды, в явно внутреннюю экономическую проблему. Наиболее сильный удар придется в первую очередь на сектор досуга, но проблемы, естественно, пойдут оттуда только дальше. В ближайшие месяцы самые серьезные проблемы могут постичь костяк эстонской экономики – экспортную промышленность, на которую повлияет не только вспышка коронавируса, но и очень низкая цена на нефть. Учитывая очень хорошее до этого состояние рынка труда в Эстонии и финансовые буферы предприятий, можно надеяться, что большинство фирм смогут пережить это трудное время. Кроме того, жители Эстонии, которые после финансового кризиса стали придерживаться экономного образа жизни, смогли к этому времени накопить более 8 миллиардов евро.

В ситуации, когда другие участники экономики парализованы страхом, критическое значение имеет то, каким образом и как быстро государство сможет отреагировать. К счастью, мы находимся в совершенно иной ситуации по сравнению с 2008 годом. Никогда еще в истории Эстония не имела возможности так дешево брать кредит. Учитывая наше почти несуществующее долговое бремя, для стимулирования экономики имеется много возможностей. Кроме того, у нас остался, по крайней мере, на бумаге, фонд Кассы по безработице в размере чуть больше миллиарда евро, который в случае чрезвычайной ситуации, безусловно, будет использован. Однако сейчас, по всей видимости, будет мало толку от традиционных способов оживления экономики, таких как инвестиции в инфраструктуру. Более специфичная помощь, скорее, потребуется конкретным секторам и (малым) предприятиям. Разумеется, не следует полностью упускать из виду основные принципы капитализма, но порой тот или иной тендер можно провести и заранее. С другой стороны, это не означает, что сторона расходов тоже не важна. Маленькая Эстония свободна вести себя эгоистично, и, например, обновление автопарка того или иного государственного учреждения может быть отложено на отдаленное будущее, поскольку ремонт старых машин оставляет страну с большей добавленной стоимостью, чем покупка новых.

Важно смотреть вперед

Люди имеют тенденцию переоценивать краткосрочное и недооценивать долгосрочное. Мир оправится от коронавируса, будь то в результате ограничения распространения или, в худшем случае, переболев им. В чём мы можем точно быть уверены, так это в том, что центральные банки и правительства будут продолжать поддерживать экономику дольше, чем нынешняя вспышка заболевания. При крайне низких процентных ставках деньги будут возвращаться на рынок. Исчезли ограничения в плане предложений, которые во многих странах возникли ввиду сверхвысокого уровня занятости – для роста вновь есть возможности. Главное, что это время мы сможем пережить.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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