Аналитик: ближайшие перспективы роста эстонского промышленного сектора ухудшились

Сильный рост обрабатывающей промышленности в Эстонии был обеспечен, несмотря на ухудшение внешних условий

Рост объёмов производства в обрабатывающей промышленности Эстонии в первом полугодии хотя и не имел под собой широкой основы, но с учётом резкого замедления роста этой отрасли производства, а иногда и падения во многих других странах Европы и в мире в целом, усиление роста обрабатывающей промышленности у нас выглядит особенно позитивно. Но, как уже отмечалось, рост объёмов производства в обрабатывающей промышленности Эстонии без электронной промышленности был бы существенно слабее.

Экспорт растёт быстрее, чем продажи на домашнем рынке

Несмотря на ухудшение внешней среды, экспортный оборот предприятий обрабатывающей промышленности в Эстонии (6%) в этом году даже ускорился. Ускорение экспортного оборота произошло в ситуации, когда экспортные цены в обрабатывающей промышленности остались на прошлогоднем уровне. Если последние несколько лет подряд продажи предприятий обрабатывающей промышленности на домашнем рынке росли быстрее экспорта, то в первом полугодии этого года тенденция изменилась. Продажи на домашнем рынке замедлились всего на один процент, причём падение отмечено во многих сферах деятельности.

Ожидания роста промышленных предприятий ухудшились как у нас, так и за рубежом

Несмотря на сильный рост объёмов производства в обрабатывающей промышленности в этом году, ожидания роста в отношении ближайших месяцев на предприятиях этой отрасли ослабли уже год назад, и эти ожидания всё время ухудшаются. Ожидания роста производства в обрабатывающей промышленности ухудшились также у наших крупнейших европейских торговых партнёров. Всё пессимистичнее оценивают перспективы своих экспортных заказов и роста экспорта также эстонские предприятия. Серьёзно влияет на мировую торговлю замедление роста промышленной продукции и спад импорта товаров в Китае. Большую опасность представляла бы эскалация торгового конфликта и рост торговых барьеров. В Европе к этому может добавиться брексит без сделки. Правда в мировой торговле за последние месяцы значительно улучшились показатели контейнерных и сухогрузных перевозок, но пока рано говорить, когда и в какой мере это отразится на перспективах роста обрабатывающей промышленности. Подытоживая, можно сказать, что на ближайшее время перспективы роста в обрабатывающей промышленности Эстонии далеко не радужные. Скорее наоборот.

Влияние производства электроэнергии на экономику в целом невелико, однако на местный рынок труда оно оказывает существенное воздействие

Промышленный сектор Эстонии (обрабатывающая промышленность, производство энергии и горнодобывающая промышленность) в целом представляет 17% ВВП и 20% занятости. Снижение производства электроэнергии хотя и сказывается негативно на работниках конкретной отрасли (производство электроэнергии и горнодобывающая промышленность), но его влияние на занятость в Эстонии в целом невелико (на эти две сферы деятельности приходится в общей сложности менее 2% занятости). Проблема же в том, что производство энергии сосредоточено в Ида-Вирумаа, и в масштабах его влияния на местный рынок труда. Влияние же на ВВП Эстонии больше (доля этих двух сфер почти 4%). Поэтому падение добавленной стоимости в производстве энергии — довольно серьёзный тормоз для роста ВВП.