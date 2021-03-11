Аналитик: ближайшие месяцы будут для экономики Эстонии трудными. Что поддерживает ее на плаву?(3)
Экономику Эстонии поддерживает более высокий внешний спрос, чем год назад.
Экономику Эстонии поддерживает более высокий внешний спрос, чем год назад.
В январе рост экспорта товаров продолжился
В январе экспорт товаров из Эстонии увеличился в годовом сравнении, а экспорт товаров, произведённых в Эстонии, даже на 6%. Экспорт товаров из Эстонии увеличивается уже пять месяцев подряд. Как и в предыдущие месяцы, наибольшее влияние в январе оказал сильный рост экспорта продуктов сланцевого масла, электроники и электротехнического оборудования. Без этих товаров экспорт товаров упал бы почти на 1%. Экспорт удобрений, запчастей для наземных транспортных средств и изделий из древесины также оказал большее положительное влияние на рост экспорта. Напротив, больше всего замедлило рост экспорта сокращение вывоза зерна. В основном это произошло из-за снижения экспорта зерна в Турцию. Экспорт зерна из Эстонии снижается третий месяц подряд. Без учёта трёх вышеупомянутых товарных групп — экспорта продуктов сланцевого масла, электроники и электрооборудования, а также зерна, экспорт товаров из Эстонии в январе увеличился бы почти на 2%. Таким образом, отдельные товары имеют очень большое влияние на общую картину экспорта.
Почти половина прироста экспорта товаров пришлась на электронику и электрическое оборудование, отправленное в США.
Почти три четверти прироста экспорта в январе пришлось на США, из которых почти три четверти были связаны с экспортом электроники и электрического оборудования. В целом, почти половина общего прироста экспорта пришлась на долю электроники и электрического оборудования, отправленных в США. Таким образом, как и в предыдущие месяцы, сильный рост экспорта в январе не носил широкого характера. За США следуют Сингапур, Нидерланды и Швеция. Больше всего увеличился экспорт продуктов сланцевого масла в Сингапур и Нидерланды, а в Швецию — изделий из дерева и сборных бревенчатых домов. Однако больше всего сократился экспорт в Финляндию, Турцию и Данию. Экспорт из Эстонии в Финляндию в течение довольно длительного времени сокращался. В январе снижение произошло в основном за счёт электроники и электрооборудования, а также мебели и сборных бревенчатых домов. В Турцию же, как уже говорилось, снизился экспорт зерна.
Экономика Эстонии выходит из кризиса неравномерно
В январе объём производства в промышленном секторе Эстонии показал скромный рост на 1%. В то же время розничная торговля продолжила уверенный рост — на 7%. Рост промышленного сектора был обусловлен увеличением производства энергии на 33%, но объём производства в обрабатывающей промышленности остался на том же уровне, что и год назад. За последние пять лет объём розничной торговли вырос в среднем почти на 3%, а объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2%. Количество размещённых в гостиницах в январе продолжало резко сокращаться, снизившись на 57%. В том числе иностранных туристов было на 92% меньше, чем год назад. За последние 11 месяцев количество размещённых в отелях уменьшилось на 55%, а количество иностранных туристов уменьшилось на 80%.
Ситуация внешнего спроса лучше, чем год назад
Новые ограничения, введённые в этом году, полностью или частично затронут примерно 14% экономики Эстонии. Почти две трети розничной торговли по обороту останутся открытыми во время ограничений. Наряду с негативным воздействием на транспортный и туристический сектор, перенесённым с прошлого года, пандемия и связанные с ней ограничения напрямую влияют примерно на четверть добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии. Однако это не означает, что вся эта доля обязательно упадёт. Это просто прямой эффект. Цепочки поставок пострадавших видов деятельности также находятся под давлением.
В то же время состояние внешнего спроса сейчас и в ближайшие месяцы значительно лучше, чем год назад. Кроме того, доля таких видов деятельности в Эстонии, рост добавленной стоимости которых должен восстановиться или продолжать расти в ближайшем будущем, выше, чем в тех отраслях, где добавленная стоимость снижается. Падение импорта товаров от основных торговых партнёров Эстонии резко сократилось, а в Латвии и Литве импорт даже растёт. Индекс деловой активности в еврозоне, на которую приходится почти половина нашего экспорта, показывает снижение за последние четыре месяца, что, в свою очередь, указывает на более слабый внешний спрос. Несмотря на это, эстонский экспорт товаров осенью прошлого года был очень сильным, что привело к быстрому сокращению спада в обрабатывающей промышленности. Мировая торговля восстанавливается, и индексы деловой активности в США и Китае растут. Появление вакцин на рынке и вакцинация повышают доверие, что очень важно.
Ближайшие месяцы будут для экономики Эстонии трудными, но долгосрочные перспективы более позитивны
В феврале повысилось чувство уверенности в большинстве секторов экономики Эстонии, в том числе ожидания промышленного сектора относительно роста производства и объёмов экспорта. Однако после введения жёстких ограничений мы можем увидеть ослабление чувства уверенности и ухудшение перспектив роста в секторе розничной торговли и услуг. Эстонская экономика и общество в целом переживают трудные месяцы, но долгосрочные перспективы всё же выглядят позитивными. Предпосылкой для реализации позитивного сценария является быстрая вакцинация населения и взятие распространения вируса под контроль — как у нас, так и в других странах.
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