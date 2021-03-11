Аналитик: ближайшие месяцы будут для экономики Эстонии трудными. Что поддерживает ее на плаву?

В январе рост экспорта товаров продолжился

В январе экспорт товаров из Эстонии увеличился в годовом сравнении, а экспорт товаров, произведённых в Эстонии, даже на 6%. Экспорт товаров из Эстонии увеличивается уже пять месяцев подряд. Как и в предыдущие месяцы, наибольшее влияние в январе оказал сильный рост экспорта продуктов сланцевого масла, электроники и электротехнического оборудования. Без этих товаров экспорт товаров упал бы почти на 1%. Экспорт удобрений, запчастей для наземных транспортных средств и изделий из древесины также оказал большее положительное влияние на рост экспорта. Напротив, больше всего замедлило рост экспорта сокращение вывоза зерна. В основном это произошло из-за снижения экспорта зерна в Турцию. Экспорт зерна из Эстонии снижается третий месяц подряд. Без учёта трёх вышеупомянутых товарных групп — экспорта продуктов сланцевого масла, электроники и электрооборудования, а также зерна, экспорт товаров из Эстонии в январе увеличился бы почти на 2%. Таким образом, отдельные товары имеют очень большое влияние на общую картину экспорта.

Почти половина прироста экспорта товаров пришлась на электронику и электрическое оборудование, отправленное в США.

Почти три четверти прироста экспорта в январе пришлось на США, из которых почти три четверти были связаны с экспортом электроники и электрического оборудования. В целом, почти половина общего прироста экспорта пришлась на долю электроники и электрического оборудования, отправленных в США. Таким образом, как и в предыдущие месяцы, сильный рост экспорта в январе не носил широкого характера. За США следуют Сингапур, Нидерланды и Швеция. Больше всего увеличился экспорт продуктов сланцевого масла в Сингапур и Нидерланды, а в Швецию — изделий из дерева и сборных бревенчатых домов. Однако больше всего сократился экспорт в Финляндию, Турцию и Данию. Экспорт из Эстонии в Финляндию в течение довольно длительного времени сокращался. В январе снижение произошло в основном за счёт электроники и электрооборудования, а также мебели и сборных бревенчатых домов. В Турцию же, как уже говорилось, снизился экспорт зерна.