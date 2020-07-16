16.07.2020, 13:51

Американский фонд инвестировал в TransferWise, увеличив стоимость компании до 5 млрд долларов


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Американский фонд инвестировал в TransferWise, увеличив стоимость компании до 5 млрд долларов
TransferWise'i asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo KäärmannFoto: HERMIONE

Американский инвестиционный фонд D1 Capital Partners приобрел долю в TransferWise на сумму около 200 миллионов долларов, что увеличило предполагаемую рыночную стоимость эстонского финтеха до более чем 5 миллиардов долларов, пишет dv.ee.

Как передает Sky News, в результате этой инвестиции D1 Capital Partners получит примерно 4% акций эстонского финтеха.

Основатели TransferWise Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн по-прежнему владеют 40 процентами акций компании, что означает, что на бумаге активы обоих бизнесменов теперь могут составлять около 1 миллиарда долларов.

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