Американский фонд инвестировал в TransferWise, увеличив стоимость компании до 5 млрд долларов

Американский инвестиционный фонд D1 Capital Partners приобрел долю в TransferWise на сумму около 200 миллионов долларов, что увеличило предполагаемую рыночную стоимость эстонского финтеха до более чем 5 миллиардов долларов, пишет dv.ee.
Как передает Sky News, в результате этой инвестиции D1 Capital Partners получит примерно 4% акций эстонского финтеха.
Основатели TransferWise Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн по-прежнему владеют 40 процентами акций компании, что означает, что на бумаге активы обоих бизнесменов теперь могут составлять около 1 миллиарда долларов.
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