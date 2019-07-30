Американский банк подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

В кибератаке подозревается 33-летняя Пейдж Томсон, ФБР задержала ее в Сиэтле в понедельник. Ей предъявлены обвинения во взломе системы защиты для получения доступа к данным клиентов банка, которые хранились в облачном сервисе Amazon.com, пишет Dow Jones.

Похищенные данные включали информацию, предоставленную клиентами и небольшими компаниями, которые подали заявку на получение кредитных карт Capital One в период с 2005 по 2019 год, в том числе адреса, даты рождения и сведения о доходах.

Томсон - бывшая сотрудница Amazon Web Services Inc. В резюме Томсон также говорится, что она работала в компании, занимающейся облачными вычислениями, в должности системного инженера в 2015-2016 годах, при этом название компании не уточняется.

В результате атаки Томсон получила доступ примерно к 140 тыс. номеров социального страхования и 80 тыс. банковских счетов, а также кредитной и платежной истории клиентов Capital One.

Хотя представители банка сообщили, что украденные данные вряд ли были распространены или использованы в мошеннических целях, в обвинительном акте против Томсон говорится, что она собиралась выложить их в интернет. Capital One сообщил, что продолжает расследование и что инцидент, как ожидается, будет стоить банку от $100 млн до $150 млн.

Акции Capital One в ходе торговой сессии во вторник дешевеют на 5,7%.