Американец выиграл в лотерею 345 млн долларов благодаря печенью с предсказанием

Ушедший на пенсию 66-летний владелец магазина военных товаров рассказал, что нашел выигрышный номер на обороте бумажки из печенья с предсказаниями, которое дала ему дала внучка, побывавшая во вьетнамском ресторане, передает "РИА Новости".

При этом Джексон не верил, что этот номер поможет ему выиграть приз. Сперва он подумал, что последняя цифра не совпала, и предположил, что выиграл только 50 тысяч.

"Вы играете, чтобы выиграть, но вы никогда не ожидаете выиграть весь чертов джекпот", — сказал победитель лотереи на пресс-конференции.

После вычета налогов Джексон получит около 158 миллионов долларов. Часть выигрыша он планирует потратить на благотворительность и на путешествие вместе с женой во Вьетнам. Миллион он собирается отдать брату, с которым они некогда договорились, что если один из них выиграет большой приз в лотерею, то подарит другому миллион.