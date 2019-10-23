Америка и ЕЦБ расследуют возможное отмывание денег в Swedbank в странах Балтии

В банке сообщили, что на данный момент управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии и Европейский центральный банк ведут расследование, которое должно завершиться до конца года.

В то же время шведские органы по борьбе с экономическими преступлениями расследует причастность сотрудников банка к нарушению законов о борьбе с отмыванием денег. Swedbank не знает, когда завершится это расследование.

Помимо прочего, расследования в Swedbank ведет ряд американских госструктур. Их расследование может занять ещё год. В банке не уточнили, какие именно структуры США занимаются расследованием. Директор банка Йенс Хенрикссонс указал, что на данный момент не было констатировано нарушение американских санкций.

Во время внутреннего расследования Swedbank ряд сотрудников были вынуждены покинуть учреждение, сообщили в банке. Swedbank сейчас изучает 30 миллиардов транзакций, совершенных с 2007 по 2019 год. 15 миллиардов из них относятся к странам Балтии.

На данный момент главный вопрос — есть ли у Swedbank деньги, чтобы покрыть потенциальные штрафы, не пробив брешь в достаточности капитала. Аналитик Bloomberg считает, что регуляционного буфера банка хватит "впритык, около одного миллиарда долларов".