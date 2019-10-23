23.10.2019, 15:16

Америка и ЕЦБ расследуют возможное отмывание денег в Swedbank в странах Балтии

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rus.DELFI.lv
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Pangahooned
PangahoonedFoto: Tiit Blaat

Американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank, сообщает Bloomberg. Это расследование может обойтись банку в 103 млн евро убытков в этом году.

В банке сообщили, что на данный момент управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии и Европейский центральный банк ведут расследование, которое должно завершиться до конца года.

В то же время шведские органы по борьбе с экономическими преступлениями расследует причастность сотрудников банка к нарушению законов о борьбе с отмыванием денег. Swedbank не знает, когда завершится это расследование.

Помимо прочего, расследования в Swedbank ведет ряд американских госструктур. Их расследование может занять ещё год. В банке не уточнили, какие именно структуры США занимаются расследованием. Директор банка Йенс Хенрикссонс указал, что на данный момент не было констатировано нарушение американских санкций.

Во время внутреннего расследования Swedbank ряд сотрудников были вынуждены покинуть учреждение, сообщили в банке. Swedbank сейчас изучает 30 миллиардов транзакций, совершенных с 2007 по 2019 год. 15 миллиардов из них относятся к странам Балтии.

На данный момент главный вопрос — есть ли у Swedbank деньги, чтобы покрыть потенциальные штрафы, не пробив брешь в достаточности капитала. Аналитик Bloomberg считает, что регуляционного буфера банка хватит "впритык, около одного миллиарда долларов".

Уже в июле этого года Swedbank отказался от плана выплатить в дивидендах 75% дохода, сократив эту сумму до 50%. Главный финансовый директор банка Андерс Карлссон в среду сообщил, что банк попытается спланировать влияние расследования об отмывании денег на буферы капитала организации.

Как уже сообщалось, в начале этого года разгорелся скандал об отмывании денег через старейший и крупнейший шведский банк Swedbank. Многие подозрительные перечисления были связаны со странами Балтии. Из-за скандала был уволен прежний руководитель банка и это место занял бывший премьер-министр Швеции Горан Перссон. В этом месяце его сменил Йенс Хенрикссон.

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