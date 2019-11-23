Amazon оспорила в суде решение Пентагона заключить с Microsoft контракт на 10 млрд долларов

Агентство подчеркивает, что детали иска засекречены. "Исковое заявление содержит засекреченную информацию касательно выбора поставщика, а также конфиденциальные данные Amazon Web Services, коммерческую тайну и финансовую информацию, раскрытие которой может отрицательно сказаться на конкурентоспособности", — говорится в документе.

Bloomberg отмечает, что руководство Amazon рассчитывает доказать, что на решение Пентагона повлиял президент США Дональд Трамп. Если такой аргумент будет приведен в иске, то, как указывает агентство, компании придется представить неопровержимые доказательства того, что оборонное ведомство при определении победителя тендера действовало предвзято. Bloomberg приводит мнение эксперта одной из компаний, представляющих интересы федеральных подрядчиков, который отметил, что в суде руководству Amazon надо будет доказать связь между высказываниями президента и решением Пентагона.

Ранее представитель Amazon заявил, что принятие оборонным ведомством решения по тендеру на услуги в сфере облачных вычислений "сопровождалось ошибками и предвзятым отношением, поэтому необходимо, чтобы эти вопросы были рассмотрены и улажены".