09.08.2019, 20:08

Amazon основал в Эстонии дочернюю фирму. Какие виды у американского гиганта на нашу страну?

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rus.delfi.ee
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Amazon основал в Эстонии дочернюю фирму. Какие виды у американского гиганта на нашу страну?
Джефф Безоc, основатель AmazonScanpix/ Reuters

Всемирно известная компания Amazon основала в Эстонии дочернее предприятие. Но пока ее деятельность окружает завеса секретности.

Специализирующаяся на электронной коммерции американская транснациональная компания Amazon создала в Эстонии дочернюю фирму Amazon Data Services Estonia , но пока неизвестно, какие планы у американцев на деятельность в нашей стране.

Контактный адрес электронной почты, указанный в Бизнес-регистре, не работает. Фирма с капиталом 50 000 евро зарегистрирована в Таллинне по адресу бульвар Сыпрузе, 145.

В качестве вида деятельности отмечены обработка данных, интернет-хостинг т.п.

Контактным лицом компании в Эстонии является адвокатское бюро Eversheds Sutherland Ots & Co.

Amazon основал также дочернюю фирму в Латвии — Amazon Data Centre Latvia.

Как пишет www.datacenterdynamics.com, планы американской компании на Балтийском направлении связаны с оказанием так называемых облачных услуг.

"Мы неоднократно принимали представителей Amazon и в течение многих лет знакомили их с различными возможностями инвестиций в Эстонию, например создание центра услуг, центра данных", — говорит руководитель центра внешних инфестиций Фонда развития предпринимательства (EAS) Райдо Лембер.

"Насколько нам известно на данный момент, созданное юридическое лицо не связано с этими направлениями. Возможно, открытие дочерней фирмы связано с директивами Евросоюза по регулированию дигитальной сферы", — предположил Лембер.

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