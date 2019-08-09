Amazon основал в Эстонии дочернюю фирму. Какие виды у американского гиганта на нашу страну?

Специализирующаяся на электронной коммерции американская транснациональная компания Amazon создала в Эстонии дочернюю фирму Amazon Data Services Estonia OÜ, но пока неизвестно, какие планы у американцев на деятельность в нашей стране.

Контактный адрес электронной почты, указанный в Бизнес-регистре, не работает. Фирма с капиталом 50 000 евро зарегистрирована в Таллинне по адресу бульвар Сыпрузе, 145.

В качестве вида деятельности отмечены обработка данных, интернет-хостинг т.п.

Контактным лицом компании в Эстонии является адвокатское бюро Eversheds Sutherland Ots & Co.

Amazon основал также дочернюю фирму в Латвии — Amazon Data Centre Latvia.

Как пишет www.datacenterdynamics.com, планы американской компании на Балтийском направлении связаны с оказанием так называемых облачных услуг.