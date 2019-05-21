Алкотуристы активизировались: поток эстонского пива в Финляндию вновь стал расти

После повышения налога на пиво в Финляндии в начале этого года импорт из Эстонии стал снова расти в феврале-марте. Это показывает анализ, проведенный финским Центром исследований и анализов (ТАК).

Из Эстонии финские туристы привезли в феврале-апреле на 40 % больше алкоголя, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время потребление пива за последние десять лет уменьшилось на 7 %. Эту тенденцию фиксирует и исследование, проведенное ТАК. Два года назад около 10 % туристов говорили, что не везут с собой алкоголя, а теперь их доля увеличилась до одной трети.

В то же время увеличивается доля тех, кто привозит в Финляндию алкоголь в объеме 100 литров и больше. Такие лица посещают Эстонию в среднем пять раз в неделю и привозят 38 % всего ввозимого финнами алкоголя.

Они также стали ездить в страны, где налоги на алкоголь ниже, в том числе в Латвию. В этой стране покупается четверть всех ввозимых в Финляндию алкогольных напитков.