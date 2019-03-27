”Алкоразведка” в Латвии — вчерашний день. Нынче эстоноземельцы скупают выпивку с чувством, с толком, с расстановкой

Если в 2017 году за счет закупок в Латвии приходилось дополнительно 2.0 литра чистого алкоголя, то в 2018 году этот показатель составлял 2,5. Однако доля покупателей алкоголя осталось неизменной — увеличились лишь объемы закупок. Также вырос спрос и на иные товары.

В ходе опроса выяснилось, что скупка алкоголя в Латвии стала более организованной. Больше не ездят ”на разведку”, а покупают его целенаправленно и с осознание дела, а также советуют другим. В 2019 году по прогнозам ожидается снижение активности алкотуров к южным соседям, но у 29% в планах съездить за алкоголем, за продуктами и топливом — 19%.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, вышеописанное — логично. ”Закупки в Латвии — организованные, пропал момент новизны, и потому скупают больше разом, а также привозят алкоголь другим желающим. Тут имеет вес и такое обстоятельство, что 71% ответивших знает кого-либо, кто ездит в Латвию за алкоголем”.