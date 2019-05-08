Алконовости с южных рубежей: приграничная торговля цветет, растет и увядать не намерена

Цифры первых четырех месяцев показывают: приграничная торговля не подает признаков сокращения. Даже наоборот: если за первые четыре месяца прошлого года на латвийской границы было продано 0,91 миллиона литров пива и прочего слабого алкоголя, то показатель этого года — 1,25. То есть рост составил почти 40%. Об этом сообщил Эстонский союз пивоваренных компаний.
На весь 2019 год производители прогнозируют, что на южной границе продадут примерно 29 миллионов литров пива и 5,5 миллиона литров иного слабого алкоголя.
”В очередной раз мы должны признать: причина приграничной торговли — в исключительно экономических аргументах, а не в эмоциональных протестных настроениях или в удовольствии от поездок в Латвию. Приграничная торговля исчезнет лишь со снижением акцизов, без дережного мотиватора покупки в Латвии не снизятся”, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Союза пивоваренных компаний Эстонии Пеэтер Вырк.