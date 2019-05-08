Алконовости с южных рубежей: приграничная торговля цветет, растет и увядать не намерена

На весь 2019 год производители прогнозируют, что на южной границе продадут примерно 29 миллионов литров пива и 5,5 миллиона литров иного слабого алкоголя.

”В очередной раз мы должны признать: причина приграничной торговли — в исключительно экономических аргументах, а не в эмоциональных протестных настроениях или в удовольствии от поездок в Латвию. Приграничная торговля исчезнет лишь со снижением акцизов, без дережного мотиватора покупки в Латвии не снизятся”, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Союза пивоваренных компаний Эстонии Пеэтер Вырк.