Алкоголь в Эстонии подешевел, но жители страны все равно едут за ним в Латвию

Несмотря на то, что алкоголь в Эстонии подешевел, в приграничных магазинах по-прежнему есть покупатели из Эстонии. Кроме того, в Латвии уже через неделю, с 1 августа, тоже будет снижен акциз на крепкий алкоголь на 15%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Как отмечает исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс, об изменении тенденций в торговле алкоголем после уменьшения акцизного налога можно будет объективно судить только через несколько месяцев, а лучше через полгода.

В то же время торговцы в Эстонии ликуют — за первые две недели после снижения акцизного налога продажи крепких алкогольных напитков в крупнейших торговых сетях выросли примерно на 20%.