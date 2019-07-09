Алкоголь признали опаснее героина

”С тех пор как была подписана Единая конвенция, страны отреагировали на международный закон таблицами и классификациями, которые никак не связаны с доказательствами или рациональными доводами о вреде и пользе этих средств, а скорее политически мотивированны и преследуют интересы тех, кто принимал эти законы”, — говорится в докладе.

Авторы доклада считают, что чрезвычайно жесткие законы в этой сфере привели к тому, что у 83% населения планеты, по данным ВОЗ, нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам.

В исследовании также сказано, что это привело к укреплению наркокартелей, росту коррупции, переполненности тюрем и манипулированию законами со стороны правоохранительных органов. Экс-президент Швейцарии Рут Дрейфусс призвала к пересмотру Международной системы классификации наркотических веществ.

Дрейфусс отметила, что степень вреда кокаина, героина, каннабиса и его смол в последний раз была рассмотрена 30 лет назад. Однако, как отмечает GCDP, на самом деле для общества есть куда более вредные вещества, которые не запрещены законом, — это алкоголь и табак.

В своем докладе комиссия опирается на исследование, проведенное британскими учеными Дэвидом Наттом, Лесли Кинг и Лоуренс Филлипс и опубликованное в научном журнале The Lancet еще в ноябре 2010 года. Ученые выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. Девять из критериев относились к вреду, наносимому веществом непосредственно здоровью того, кто его употребляет, а семь — к вреду для окружающих. В результате ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является алкоголь, набравший в общей сложности 72 балла и заметно опередивший героин (55 баллов) и крэк (54). При этом под запретом находятся только героин и крэк. Табак, также доступный в свободной продаже, занял в этой классификации шестое место, опередив, например, амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Согласно исследованию 2010-го года, алкоголь занял первое место в классификации в первую очередь из-за вреда, наносимого окружающим под его воздействием. Речь идет о преступлениях — убийствах, нанесении телесных повреждений, а также травмах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алкоголь часто становится виновником распада семей и роста беспризорности. Лидерами же по степени вреда непосредственно для здоровья употребляющих, по оценке ученых, стали крэк, героин и метамфетамин, набравшие 37, 34 и 32 балла соответственно.