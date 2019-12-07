Алкоголь подешевел за год на 7,7%

rus.delfi.ee EST 1

Foto: Anni Õnneleid

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в ноябре составило по сравнению с октябрем -0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года 1,8%.