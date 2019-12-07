07.12.2019, 09:50

Алкоголь подешевел за год на 7,7%

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Алкоголь подешевел за год на 7,7%
Foto: Anni Õnneleid

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в ноябре составило по сравнению с октябрем -0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года 1,8%.

Основную часть этого роста дали подорожавшие на 4,9% мясные продукты и подорожавшие на 5,6% мучные изделия, пишут "Деловые Ведомости".

Алкогольные напитки, наоборот, были на 7,7% дешевле.

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