Alko1000 все же открывает в Таллинне продуктовый магазин?

Несмотря на то, что глава Alko1000 обещал открыть продуктовый магазин в Таллинне еще в прошлом году, этим планам по разным причинам не суждено было сбыться, однако, сейчас, похоже, все наладилось.
”A1000 Market расширяется в Таллинн, в связи с чем мы находимся в поиске добропорядочных продавцов”, — написано на сайте магазина.
В качестве оплаты труда предлагается 1000 евро в месяц.
Пока неизвестно, когда именно будет отрыт магазин, но набор персонала происходит только до 12 марта и в качестве даты выхода на работу указано ”при первой возможности”.
Сейчас магазины сети действуют в Вильянди, Тарту, Выру и Валга.