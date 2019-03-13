Alko1000 все же открывает в Таллинне продуктовый магазин?

”A1000 Market расширяется в Таллинн, в связи с чем мы находимся в поиске добропорядочных продавцов”, — написано на сайте магазина.

В качестве оплаты труда предлагается 1000 евро в месяц.

Пока неизвестно, когда именно будет отрыт магазин, но набор персонала происходит только до 12 марта и в качестве даты выхода на работу указано ”при первой возможности”.

Сейчас магазины сети действуют в Вильянди, Тарту, Выру и Валга.