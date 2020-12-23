Alexela вывела на рынок смарт-услугу круглосуточной аренды прицепов

”При помощи созданного нами решения клиент может взять прицеп в аренду с помощью своего смартфона. Пункты аренды прицепов при этом не должны находиться только у магазинов на заправке, смарт-решение позволит нам предлагать услугу аренды прицепов и на автоматических заправках, причем круглосуточно”, — рассказала директор по торговле AS Alexela Тийу Валк о недавно выведенной на рынок смарт-услуге аренды прицепов.
Alexela планирует предлагать смарт-услугу аренды прицепов по всей Эстонии. В парке прицепов насчитывается не менее 200 единиц как на автоматических заправках, так и у магазинов на заправке.
”Раньше подходящий прицеп можно было взять в аренду только на заправках с магазинами, но благодаря смарт-решению эта повышающая комфорт услуга стала значительно доступнее и совершенно бесконтактной”, — добавила Валк и отметила, что теперь, чтобы взять прицеп, нужно лишь нажать несколько кнопок. Арендованный прицеп нужно вернуть в то же место, где он был взят.
”После того, как Вы создадите себе учетную запись в приложении и введете данные дебетной или кредитной карты, откроется карта Эстонии, на которой будут видны свободные прицепы.
Пунктов аренды прицепов вначале будет три, они расположены на Петербургском шоссе в Таллинне, в Tõdva Alexela в волости Саку, на автоматической заправке Alexela в Локса, а также на автоматической заправке Alexela в Эльва в Тартуском уезде, но их число будет быстро расти”, — отметила Тийу Валк, сообщив приятную новость — в первый месяц смарт-услуга круглосуточной аренды прицепов вдвое дешевле.
Мобильное предложение на трех языках
Мобильное предложение под названием Alexela Haagis предлагается на трех разных языках: эстонский, русский и английский. В приложении клиент может выбрать ближайший прицеп и легко его забронировать. Плата за услугу начинает начисляться спустя 15 минут после бронирования прицепа или если прицеп разблокирован в приложении через Bluetooth.
Первый час аренды стоит 10 евро, каждый последующий час — 1 евро, стоимость суток аренды составляет 24 евро. Владельцы Домашней карты Alexela могут ввести в приложение данные своей карты, которая даст 5% скидки на услугу. Приложение для аренды прицепов Alexela Haagis разработано Tikirent OÜ.
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