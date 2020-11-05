Alexela в ноябре закрывает одну из своих заправок в Харьюмаа

30 ноября в 14:00 Alexela закроет свою автоматическую заправку в Козе-Ристи Харьюского уезда и направит клиентов на свою заправку в Козе, где также есть магазин на заправке.
Возможность заправляться на автоматической заправке Alexela, расположенной по адресу Тартуское ш. 2а, поселок Козе, Харьюский уезд, закроется 30 ноября в 14:00. "Департамент шоссейных дорог проделал большую работу для открытия участка Козе-Выыбу, а также для уменьшения расстояния между Таллинном и Тарту. Из-за этих обновлений на шоссе мы и закрываем автоматическую заправку Козе-Ристи и направляем клиентов и жителей региона в Козе, откуда гораздо удобнее выезжать на шоссе. Также на заправке в Козе есть магазин, где можно подкрепиться", — сообщает AS Alexela в своем пресс-релизе.
На заправке по адресу поселок Козе, Уюла 10, можно заправить бензин для двигателя, дизельное топливо, а также дизельное топливо специального назначения EDK.
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