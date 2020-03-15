15.03.2020, 10:05

Alexela предлагает работу в Таллинне и Харьюмаа людям, оставшимся в отпуске за свой счет

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Jõulude eelõhtu Raudalu Alexela tanklas
Alexela tanklaFoto: Jaanus Lensment

В связи со сложившейся в стране чрезвычайной ситуацией Alexela предлагает работу работникам сферы обслуживания, которых ситуация затронула больше всего. Все работники с опытом в сфере обслуживания, которые по воле обстоятельств остались в неоплачиваемом отпуске, могут подавать свои кандидатуры на работу в магазинах Alexela как на определенный срок, так и без срока.

* Соискатели работы могут дать о себе знать отделу кадров Alexela по адресу personal@alexela.ee

* На заправках и в магазинах Alexela можно бесконтактно оплатить за заправку и покупки.

* Все заправки оснащены одноразовыми защитными перчатками, в магазинах в зоне для еды на столах выставлены дезинфицирующие средства для рук.

Айво Адамсон, исполнительный директор АО Alexela, в своем обращении призывает, прежде всего, сохранять спокойствие и подходить к ситуации со здравым разумом и взвешенно. "Общими усилиями мы должны стараться, чтобы ситуация в Эстонии стабилизировалась, наше экономическое пространство нормализовалось в максимально короткие сроки. Те отличные работники сферы обслуживания, которые уже исходя из ситуации вынуждены были выйти в неоплачиваемый отпуск, приглашаются обратиться в отдел кадров Alexela. В Таллинне и Харьюмаа у нас есть кафе-магазины, в которые мы набираем дополнительный персонал. Все заявления ждем на адрес эл.почты personal@alexela.ee", — заявил руководитель АО Alexela.

Также Адамсон напомнил, что на заправках и в магазинах Alexela есть возможность бесконтактной оплаты. "Благодаря mTasku, для предъявления клиентской карты и оплаты при помощи мобильного телефона нужны обозначения mTasku NFC и QR, которые находятся прямо рядом с заправочным пистолетом — поэтому клиенту больше не нужно идти к платежному терминалу. Так, подъехав к заправке, можно сразу сосканировать своим телефоном QR-код или прикоснуться к NFC-отметке и начать заправку. Стоит помнить только о том, чтобы вернуть заправочный пистолет на колонку", — сказал исполнительный директор Alexela Айво Адамсон.

mTasku можно использовать для оплаты на 105 заправках по всей Эстонии. Кроме заправки mTasku можно использовать для оплаты покупок в кассах самообслуживания 35 магазинов Alexela. В обычной кассе нужно только проинформировать продавца, что вы будете платить mTasku, и сосканировать телефоном обозначение NFC/QR, установленное рядом с кассой", — добавил Адамсон.

Все заправки Alexela оснащены одноразовыми защитными перчатками, в зонах еды в магазинах на столах предлагаются дезинфицирующие средства.

"В корзине покупок магазина на заправке больших изменений не отмечается, продается больше горячих блюд, кофе, добавились покупки разных гигиенических принадлежностей и воды", — отметил Адамсон.

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