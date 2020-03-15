Alexela предлагает работу в Таллинне и Харьюмаа людям, оставшимся в отпуске за свой счет

* Соискатели работы могут дать о себе знать отделу кадров Alexela по адресу personal@alexela.ee

* На заправках и в магазинах Alexela можно бесконтактно оплатить за заправку и покупки.

* Все заправки оснащены одноразовыми защитными перчатками, в магазинах в зоне для еды на столах выставлены дезинфицирующие средства для рук.

Айво Адамсон, исполнительный директор АО Alexela, в своем обращении призывает, прежде всего, сохранять спокойствие и подходить к ситуации со здравым разумом и взвешенно. "Общими усилиями мы должны стараться, чтобы ситуация в Эстонии стабилизировалась, наше экономическое пространство нормализовалось в максимально короткие сроки. Те отличные работники сферы обслуживания, которые уже исходя из ситуации вынуждены были выйти в неоплачиваемый отпуск, приглашаются обратиться в отдел кадров Alexela. В Таллинне и Харьюмаа у нас есть кафе-магазины, в которые мы набираем дополнительный персонал. Все заявления ждем на адрес эл.почты personal@alexela.ee", — заявил руководитель АО Alexela.