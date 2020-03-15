Alexela предлагает работу в Таллинне и Харьюмаа людям, оставшимся в отпуске за свой счет

Также Адамсон напомнил, что на заправках и в магазинах Alexela есть возможность бесконтактной оплаты. "Благодаря mTasku, для предъявления клиентской карты и оплаты при помощи мобильного телефона нужны обозначения mTasku NFC и QR, которые находятся прямо рядом с заправочным пистолетом — поэтому клиенту больше не нужно идти к платежному терминалу. Так, подъехав к заправке, можно сразу сосканировать своим телефоном QR-код или прикоснуться к NFC-отметке и начать заправку. Стоит помнить только о том, чтобы вернуть заправочный пистолет на колонку", — сказал исполнительный директор Alexela Айво Адамсон.
mTasku можно использовать для оплаты на 105 заправках по всей Эстонии. Кроме заправки mTasku можно использовать для оплаты покупок в кассах самообслуживания 35 магазинов Alexela. В обычной кассе нужно только проинформировать продавца, что вы будете платить mTasku, и сосканировать телефоном обозначение NFC/QR, установленное рядом с кассой", — добавил Адамсон.
Все заправки Alexela оснащены одноразовыми защитными перчатками, в зонах еды в магазинах на столах предлагаются дезинфицирующие средства.
"В корзине покупок магазина на заправке больших изменений не отмечается, продается больше горячих блюд, кофе, добавились покупки разных гигиенических принадлежностей и воды", — отметил Адамсон.
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