Alexela поставила цель стать климатически нейтральной к 2030 году: "Мы планируем посадить по дереву на каждого эстоноземельца"

Цель программы — помочь нейтрализовать углеродный след, возникающий в результате многокилометрового пробега, который совершают эстоноземельцы на своих машинах.

"В ходе запущенной нами программы мы планируем посадить по всей Эстонии одно дерево на каждого эстоноземельца, т.е. всего около 1,33 миллиона деревьев", — сказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон.

"Alexela является первопроходцем, принимает на себя риски и в числе первых инвестируя в вывод на рынок более экологичных видов топлива, а также в местное производство биометана; также Alexela была и будет в обществе пионером в отрасли экологических видов топлива и климатически нейтрального транспорта. Суммы, которые мы инвестируем в топливо будущего, надеясь и веря, что люди будут все более сознательно относиться к окружающей среде, достигают миллионов евро. Сегодня заявляю, что AS Alexela как предприятие ставит себе целью достичь климатической нейтральности в 2030 году" — отметил Адамсон.

"Для достижения этой цели в масштабах всей группы Alexela на протяжении многих лет мы проводим инвестиции в экономику замкнутого цикла и производство, логистику и сеть розничной продажи климатически нейтрального биометана, как в Эстонии, так и в Финляндии мы развиваем инфраструктуру, необходимую для начала использования LNG и водорода, в Палдиски мы создали инновационный терминал для хранения, который снижаем выброс СО2 Эстонии не менее, чем на 8,5 миллионов тонн", — Хяэль привел красноречивые примеры пути компании по направлению к климатической нейтральности. "В рамках запущенной сегодня программы Alexela посадит семенами 12 000 деревьев, которые в этом году были подарены работникам группы Alexela", — отметил член правления группы Alexela Марти Хяэль.

Теперь клиенты смогут пожертвовать на высадку деревьев с каждого литра 1 цент своей скидки, к которым Alexela добавит столько же, и участник программы сможет выбрать уезд себе по душе, где высадить заработанные деревья. На самом деле, восстановление окружающей среды — не так и дорого, одно дерево можно посадить, если присоединившись к программе, заправить около 14 литров.