22.06.2019, 16:30
Alexela получила разрешение на покупку Õhtuleht
Департамент конкуренции дал разрешение принадлежащей Alexela grupp компании Alexela Varahalduse AS на покупку 50% доли в AS Õhtuleht Kirjastus.
Департамент конкуренции дал разрешение принадлежащей Alexela grupp компании Alexela Varahalduse AS на покупку 50% доли в AS Õhtuleht Kirjastus.
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