22.06.2019, 16:30

Alexela получила разрешение на покупку Õhtuleht


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Õhtulehe logo.Foto: Priit Simson

Департамент конкуренции дал разрешение принадлежащей Alexela grupp компании Alexela Varahalduse AS на покупку 50% доли в AS Õhtuleht Kirjastus.

Вторая часть Õhtuleht принадлежит Ekspress Grupp — владельцу Ekspress Meedia, куда также входят Delfi и Eesti Päevaleht.

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