Alexela открыла в Тарту новую заправку CNG

"Биометан — это экологичное топливо с нулевым выбросом; как иначе мы можем выполнять поставленные для возобновляемой энергии транспортные цели, если мы сами не будем создавать на рынке эти возможности для частных и бизнес-потребителей", — заявил председатель правления АО Alexela Айво Адамсон об открытой в Тарту заправки биометана.

Имеющийся опыт Alexela в части создания газовых заправок показал, что мы на верном пути. "Чем больше мы вкладываем в создание сети заправок биометаном, тем больше мы можем популяризировать эксплуатацию экологичных автомобилей, работающих на CNG", — заявил Адамсон и добавил, что это самый настоящий пример зеленых инвестиций.

Как для обычных потребителей, так и для предприятий использование отечественного зеленого газа в качестве топлива снизит расходы на топливо примерно наполовину. "Если Вы ездите на CNG, 100 километров поездки будет стоить три-четыре евро. Отдавая предпочтение транспортным средствам на биометане, Вы можете быть уверены, что автовладелец выиграет в деньгах, а природа — в целом", — сказал руководитель AO Alexela.

Возобновляемое топливо, которое будет продаваться на заправке биометана Alexela на Рижском круговом перекрестке, произведено из сырья в Тартумаа, на биогазовой станции Ильматсалу, принадлежащей эстонским предприятиям Infortar и Alexela. Возобновляемое топливо биометан производится, в основном, из биоразлагаемых отходов, например, из навоза, навозной жижи и пищевых отходов. Производимое на станции Ильматсалу из отечественного навоза автомобильное топливо поставляется в Тарту по наземному газопроводу.

"Как в Тарту, так и в Эстонии в целом влияние частного транспорта на экологию постоянно растет, потому что переход на экологичные виды топлива происходил медленнее, чем рост потребления топлива. Поэтому все инициативы, которые поддерживают снижение влияния на экологию транспортного сектора, очень нужны и приветствуются. Новая заправка CNG повышает доступность биометана, таким образом способствует началу эксплуатации машин на сжиженном газе. Биометан, который является экологичным топливом, произведенным в близлежащих регионах, также обладает положительным социально-экономическим влиянием, а местный зеленый газ помогает повысить нашу энергобезопасность", — рассказал помощник мэра Тарту Раймонд Тамм.