Alexela начинает поставки на АЗС дизельного топлива класса F

В течение следующих пяти недель Alexela будет поставлять на свои станции дизельное топливо с более высокой холодоустойчивостью, и так до тех пор, пока не произойдет переход на зимнее дизельное топливо.

«В период с 1 октября по 30 ноября продавцы топлива готовятся к тому, чтобы владельцы дизельных автомобилей смогли заправляться дизельным топливом с более высокой холодоустойчивостью. Замена дизельного топлива с летнего на зимнее топливо – это длительный процесс, и именно для этого в Эстонии установлен двухмесячный переходный период», – сказал Алан Вахт, член правления Alexela, который также отметил, что с 23 октября Alexela будет поставлять на свои автозаправочные станции дизельное топливо с холодоустойчивостью -20 градусов».

«Следующим шагом будет поставка на наши автозаправочные станции зимнего дизельного топлива, предусмотренного для арктического климата, с целью замены на всех станциях дизельного топлива на топливо, соответствующее требованиям к зимнему дизельному топливу, не позднее 1 декабря», – добавил Вахт.

Согласно установленному в Европе стандарту, дизельное топливо делится на летнее и зимнее. Зимнее дизельное топливо предназначено для использования в регионах с арктическим или суровым климатом, поэтому зимнее дизельное топливо, в свою очередь, подразделяется на пять классов – 0, 1, 2, 3, 4. Ноль обозначает холодоустойчивость до -20 градусов; один соответствует -26 градусам, два -32 градусам, три -38 градусам, а четыре уже -44 градусам.