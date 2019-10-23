Alexela начинает поставки на АЗС дизельного топлива класса F
С сегодняшнего дня Alexela будет поставлять на автозаправочные станции дизельное топливо класса F, то есть с холодоустойчивостью -20 градусов.
С сегодняшнего дня Alexela будет поставлять на автозаправочные станции дизельное топливо класса F, то есть с холодоустойчивостью -20 градусов.
В течение следующих пяти недель Alexela будет поставлять на свои станции дизельное топливо с более высокой холодоустойчивостью, и так до тех пор, пока не произойдет переход на зимнее дизельное топливо.
«В период с 1 октября по 30 ноября продавцы топлива готовятся к тому, чтобы владельцы дизельных автомобилей смогли заправляться дизельным топливом с более высокой холодоустойчивостью. Замена дизельного топлива с летнего на зимнее топливо – это длительный процесс, и именно для этого в Эстонии установлен двухмесячный переходный период», – сказал Алан Вахт, член правления Alexela, который также отметил, что с 23 октября Alexela будет поставлять на свои автозаправочные станции дизельное топливо с холодоустойчивостью -20 градусов».
«Следующим шагом будет поставка на наши автозаправочные станции зимнего дизельного топлива, предусмотренного для арктического климата, с целью замены на всех станциях дизельного топлива на топливо, соответствующее требованиям к зимнему дизельному топливу, не позднее 1 декабря», – добавил Вахт.
Согласно установленному в Европе стандарту, дизельное топливо делится на летнее и зимнее. Зимнее дизельное топливо предназначено для использования в регионах с арктическим или суровым климатом, поэтому зимнее дизельное топливо, в свою очередь, подразделяется на пять классов – 0, 1, 2, 3, 4. Ноль обозначает холодоустойчивость до -20 градусов; один соответствует -26 градусам, два -32 градусам, три -38 градусам, а четыре уже -44 градусам.
«Поскольку климат и зимние условия сильно различаются в разных регионах Европы, страны должны сами решать, какое дизельное топливо должно продаваться на автозаправочных станциях в зимний период. Согласно требованиям, установленным в Эстонии, зимнее дизельное топливо должно соответствовать требованиям класса 1, то есть оно должно выдерживать морозы как минимум до -26 градусов», – объяснил член правления Alexela действующие государственные требования, которые должен соблюдать продавец топлива».
Летнее дизельное топливо подразделяется на шесть классов, обозначенных буквами A (+ 5 °C), B (0 °C), C (-5 °C), D (-10 °C), E (-15 °C) и F (-20 °С). Согласно постановлению Министерства окружающей среды, летнее дизельное топливо в Эстонии должно соответствовать требованиям класса C. Из вышесказанного следует, что даже летнее дизельное топливо выдерживает небольшой мороз.
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