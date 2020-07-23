Alexela будет обеспечивать топливом подразделения Минисетрства внутренних дел

Тендер на поставку топлива был разделен на две части, в одном случае победитель должен обеспечить снабжение топливом в пределах Таллинна, а в другом –по всей Эстонии. Компания AS Alexela одержала победу как в Таллинне, так и по всей стране.

”Мы безусловно рады своей победе в тендере, поскольку как крупнейшая в Эстонии сеть АЗС мы сможем проявить наш профессионализм и в таком непростом деле как снабжение подразделений Министерства внутренних дел. Ведь мы имеем дело с учреждениями, оказывающими жизненно важные услуги”, — сказал Айво Адамсон, председатель правления AS Alexela.

Общая сметная стоимость контрактов на поставку топлива в течение трех лет составляет 13,2 миллиона евро.