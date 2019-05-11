11.05.2019, 09:30

Акцизы на пиво в Эстонии одни из самых высоких в Европе

 (27)
rus.delfi.ee
EST
A. Le Coqi tuur ja alkovaba õlle
A. Le Coqi tuur ja alkovaba õlleFoto: Argo Ingver

Акцизы на пиво в Финляндии самые высокие в Европе, примерно в два раза больше, чем в Эстонии, однако при этом в Эстонии акцизы в те же два раза выше, чем в Латвии, пишет издание Taloussanomat.

Пивные акцизы в Эстонии одни из самых высоких в ЕС, а с нового года ставка акциза сравняется с таковой в Швеции и Великобритании, составив почти евро за литр.

На настоящий момент самые высокие акцизы на пиво наблюдаются в Финляндии — около 1,7 евро за литр. На втором месте Ирландия с 1,1 евро. В Эстонии акциз составляет сейчас 0,9 евро, а в Латвии всего 0,35 центов.

Любители пива могут похвалить правительства Германии, Болгарии и Румынии, где пиво крепостью 4,5% облагается самым низким в Европе акцизом в примерно 10 центов за литр.

Читайте также: