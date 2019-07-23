Акциз понизили меньше месяца назад, а продажи крепкого алкоголя уже выросли на 20%. Насколько подешевело спиртное и что будет дальше?

Алкогольный акциз понизили с 1 июля на 25%. Являются ли причиной долгие теплые летние вечера или просто более низкая цена, но бесспорно то, что увеличение покупок алкоголя уже заметно. "Новая ставка акциза действовала две недели, поэтому еще рано говорить о более крупных изменениях, но мы уже видим рост продаж крепкого алкоголя приблизительно на 20%" — сказал руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо. "На продажи слабого алкоголя в большой степени влияет погода, и хотя объемы более-менее те же, в сравнении следует учитывать жаркое лето прошлого года", — добавил он.
Специалист по внутренней коммуникации Rimi Тайми Тихонов сказала, что заметное изменение произошло в случае дешевой водки, продажи которой по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года увеличились приблизительно на четверть. Относительно слабого алкоголя Тихонов, как и Мийдо, сказала, что по сравнению с прошлым годом роста покупок слабого алкоголя не замечено, потому что тогда было очень жаркое лето.
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