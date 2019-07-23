23.07.2019, 20:50

Акциз понизили меньше месяца назад, а продажи крепкого алкоголя уже выросли на 20%. Насколько подешевело спиртное и что будет дальше?

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Ете-Ри Йыэсаар
Редактор: Вера Степанова
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Акциз понизили меньше месяца назад, а продажи крепкого алкоголя уже выросли на 20%. Насколько подешевело спиртное и что будет дальше?
Foto: Ilmar Saabas

Новая ставка акциза действует меньше месяца, но продажи крепкого алкоголя уже увеличились на 20%, пишет Eesti Päevaleht.

Алкогольный акциз понизили с 1 июля на 25%. Являются ли причиной долгие теплые летние вечера или просто более низкая цена, но бесспорно то, что увеличение покупок алкоголя уже заметно. "Новая ставка акциза действовала две недели, поэтому еще рано говорить о более крупных изменениях, но мы уже видим рост продаж крепкого алкоголя приблизительно на 20%" — сказал руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо. "На продажи слабого алкоголя в большой степени влияет погода, и хотя объемы более-менее те же, в сравнении следует учитывать жаркое лето прошлого года", — добавил он.

Специалист по внутренней коммуникации Rimi Тайми Тихонов сказала, что заметное изменение произошло в случае дешевой водки, продажи которой по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года увеличились приблизительно на четверть. Относительно слабого алкоголя Тихонов, как и Мийдо, сказала, что по сравнению с прошлым годом роста покупок слабого алкоголя не замечено, потому что тогда было очень жаркое лето.

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Директор по ассортименту Prisma Peremarket Пилле Раалисте сказала, что в магазинах Prisma штучная продажа увеличилась в среднем на 10-15%. Заведующая отделом продаж Maxima Кади Лайнело пока не смогла прокомментировать статистику. "Статистику еще рано подводить, для оценки изменения следует дать чуть более длительный период. По-видимому, первые более содержательные итоги можно будет подвести по прошествии примерно двух-трех месяцев, то есть осенью".

К настоящему моменту Prisma снизила цены более 300 крепких и слабых алкогольных напитков, Coop — примерно 800 товаров и Maxima — более 50 товаров.

В Prisma цена на пиво упала в среднем на 14 центов на пол-литра и цена на крепкий алкоголь — в среднем на 1,5 евро на литр. В Maxima цена на алкоголь упала на 10-26 центов на бутылку и цена на крепкий алкоголь на 1-4 евро на бутылку. Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо также привел конкретный пример: "Например, самая продаваемая в Coop водка Ehe (0,5 л) до 1 июля стоила 6,9 евро и после 1 июля — 5,39 евро".

До сих пор все магазины продавали купленные с прежней ставкой акциза складские запасы, что означает, что магазины сами оплачивали разницу в акцизах. Дальнейшие снижения цен во многом зависят от поставщика.

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