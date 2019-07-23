Акциз понизили меньше месяца назад, а продажи крепкого алкоголя уже выросли на 20%. Насколько подешевело спиртное и что будет дальше?

Директор по ассортименту Prisma Peremarket Пилле Раалисте сказала, что в магазинах Prisma штучная продажа увеличилась в среднем на 10-15%. Заведующая отделом продаж Maxima Кади Лайнело пока не смогла прокомментировать статистику. "Статистику еще рано подводить, для оценки изменения следует дать чуть более длительный период. По-видимому, первые более содержательные итоги можно будет подвести по прошествии примерно двух-трех месяцев, то есть осенью".

К настоящему моменту Prisma снизила цены более 300 крепких и слабых алкогольных напитков, Coop — примерно 800 товаров и Maxima — более 50 товаров.

В Prisma цена на пиво упала в среднем на 14 центов на пол-литра и цена на крепкий алкоголь — в среднем на 1,5 евро на литр. В Maxima цена на алкоголь упала на 10-26 центов на бутылку и цена на крепкий алкоголь на 1-4 евро на бутылку. Руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо также привел конкретный пример: "Например, самая продаваемая в Coop водка Ehe (0,5 л) до 1 июля стоила 6,9 евро и после 1 июля — 5,39 евро".

До сих пор все магазины продавали купленные с прежней ставкой акциза складские запасы, что означает, что магазины сами оплачивали разницу в акцизах. Дальнейшие снижения цен во многом зависят от поставщика.