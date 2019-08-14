14.08.2019, 19:25

Акционеры франшизного предпрития Bolt обвиняют эстонцев в сокрытии полумиллиона евро


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Bolt
BoltFoto: Rauno Volmar

Акционеры компании Taxmal Ltd подали в суд на действовавшую по франшизе Bolt (быв. Taxify) на Мальте компанию, а также двух эстонцев, отвечавших за работу Bolt на Мальте, обвиняя их в сокрытии 500 000 евро.

Taxmal Limited предлагала по франшизе Bolt на Мальте услуги таксоизвоза.

Акционеры утверждают, что в бухгалтерии Taxmal Ltd пропали полмиллиона евро, пишет Times of Malta.

Гражданский иск подан также против граждан Эстонии Вамбо Лауда и Керту Моссов, которые занимались финансовыми делами Bolt на Мальте.

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