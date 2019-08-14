Акционеры франшизного предпрития Bolt обвиняют эстонцев в сокрытии полумиллиона евро

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Bolt Foto: Rauno Volmar

Акционеры компании Taxmal Ltd подали в суд на действовавшую по франшизе Bolt (быв. Taxify) на Мальте компанию, а также двух эстонцев, отвечавших за работу Bolt на Мальте, обвиняя их в сокрытии 500 000 евро.