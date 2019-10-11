Акции "Яндекса" рухнули почти на 18%: компания потеряла более миллиарда евро на бирже

На Московской бирже в пятницу акции "Яндекса" обновили минимум с конца февраля, упав до отметки 2091,8 рубля за акцию. Согласно данным на сайте биржи, в последний раз акции "Яндекса" находились на этом уровне в конце февраля.

Цена на открытии торгов составляла 2314,8 рубля, то есть падение достигло почти 10%. Уже к 11:10 по Москве стоимость акций упала на 4,5%, до 2222 рублей. После 13:30 падение ускорилось, и к 15:45 цена опустилась до минимальной отметки с 24 января — 2075 рубля, что на 10,8% ниже значений закрытия четверга. По данным на 15:53 по Москве, бумаги немного отыграли падение, добравшись до отметки 2110 рублей, однако в 16:40 опустились до 2054 рублей за акцию, а по данным на 17:07 минимальное значение составило 1977 рублей. за акцию.

По всей видимости, причиной такого резкого падения акций "Яндекса" стало прошедшее накануне обсуждение нашумевшего законопроекта об ограничении иностранного владения "значимыми сайтами". При этом гендиректор компании Елена Бунина заявила, что законопроект фактически ограничивает доступ российских компаний на международные финансовые рынки, а вместо заявленной цели о защите внутреннего рынка эти поправки "стреляют в ногу" российским технологиям. По ее словам, если законопроект будет принят, то через 10 лет по улицам Москвы будут ездить не российские, а американские или китайские беспилотные автомобили.