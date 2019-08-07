07.08.2019, 17:42
Акции предприятия Baltika отправились в свободное падение
Сегодня в 14 часов эстонская компания текстильной промышленности Baltika Group прекратила котирование акций на Таллиннской бирже.
Сегодня в 14 часов эстонская компания текстильной промышленности Baltika Group прекратила котирование акций на Таллиннской бирже.
Когда часы показывали без двух минут два, акции Baltika упали на 33,9 до 0,185 евро.
Испытывающая трудности компания нуждается в инвестициях для перестройки своей деятельности.
Недавно было выпущено 50 000 000 новых акций. До этого Baltika имитировала 4 079 485 акций.
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