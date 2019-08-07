Акции предприятия Baltika отправились в свободное падение

Когда часы показывали без двух минут два, акции Baltika упали на 33,9 до 0,185 евро.

Испытывающая трудности компания нуждается в инвестициях для перестройки своей деятельности.

Недавно было выпущено 50 000 000 новых акций. До этого Baltika имитировала 4 079 485 акций.