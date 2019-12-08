08.12.2019, 17:16
Акции Coop будут выпущены на биржу только во вторник
Акции банка Coop будут выпущены на биржу во вторник, 10 декабря, хотя первоначально планировалось, что первым днем торгов станет понедельник, сообщает Nasdaq.
Акции банка Coop будут выпущены на биржу во вторник, 10 декабря, хотя первоначально планировалось, что первым днем торгов станет понедельник, сообщает Nasdaq.
Как передает dv.ee, из-за большого числа подписчиков, участвующих в публичном размещении акций, клиринговая платформа не сумела обработать все подписки в пятницу ночью, как это было запланировано.
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