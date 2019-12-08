08.12.2019, 17:16

Акции Coop будут выпущены на биржу только во вторник


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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Акции банка Coop будут выпущены на биржу во вторник, 10 декабря, хотя первоначально планировалось, что первым днем торгов станет понедельник, сообщает Nasdaq.

Как передает dv.ee, из-за большого числа подписчиков, участвующих в публичном размещении акций, клиринговая платформа не сумела обработать все подписки в пятницу ночью, как это было запланировано.

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