Айвар Уутар возглавит объединяющую три предприятия Energiateenus Grupp

Руководивший восемь лет товариществом с ограниченной ответственностью AU Energiateenus Айвар Уутар станет с 1 марта руководителем объединяющей три предприятия Energiateenus Grupр, в которую входит и AU Energiateenus. Новым исполнительным директором AU Energiateenus станет Мооника Кукке-Тийман, которая работала присяжным адвокатом в сфере энергетического права в адвокатских бюро NaviLaw и GLIMSTEDT, а также возглавляла юридическую службу в Eesti Energia.
В Energiateenus Grupp, помимо предлагающего решения в области энергоэффективности AU Energiateenus, входит также предприятие Vamos Automaatika, которое занимается автоматикой зданий и строительством технических систем, а также концентрирующееся на установке товарищество с ограниченной ответственностью ET5. По словам Айвара Уутара, цель перехода на должность руководителя группы заключается в создании большей синергии между тремя дополняющими деятельность друг друга предприятиями. ”Коммерческие предприятия Эстонии все больше понимают, что продумывание энергопотребления на объектах недвижимости в сочетании с возобновляемой энергией является очень эффективным и благодарным способом сокращения расходов и повышения стоимости недвижимости. Мы видим, что в подобном более системном сотрудничестве единой группы мы сможем стать еще более выгодными партнерами для своих клиентов — как в части управления имеющейся коммерческой недвижимостью, так и в планировании и сооружении новых зданий”, — сказал Уутар.
Новым исполнительным директором AU Energiateenus OÜ станет Мооника Кукке-Тийман, которая работала присяжным адвокатом в сфере энергетического права в адвокатских бюро NaviLaw и GLIMSTEDT, а также возглавляла юридическую службу в Eesti Energia. Кукк-Тийман участвовала также в разработке многих общегосударственных инициатив в области энергетики, являясь исполнительным директором первого в Эстонии независимого портала сравнения цен на электроэнергию energiaturg.ee и консультируя проект Фонда развития в части создания энергетических товариществ. ”Целью моей работы в команде AU Energiateenus станет дальнейшее развитие коммерческих сфер деятельности предприятия, чтобы предложить клиентам комплексные инновационные решения”, — добавила Кукке-Тийман.
Учрежденное в 2011 году предприятие AU Energiateenus имеет три основных направления деятельности: предприятие оценивает эффективность ресурсов различных отраслей промышленности и составляет ходатайства о пособиях для необходимых инвестиций, осуществляет требующиеся работы по повышению энергоэффективности коммерческой недвижимости и сооружает системы возобновляемой энергии. Предприятием AU Energiateenus установлена, например, состоящая из 1667 панелей солнечная электростанция нового центра логистики Omniva, которая питает центр логистики и линию сортировки посылок, а также созданы решения по утилизации остаточного тепла в магазинах Rimi.