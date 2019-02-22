Айвар Уутар возглавит объединяющую три предприятия Energiateenus Grupp

Новым исполнительным директором AU Energiateenus OÜ станет Мооника Кукке-Тийман, которая работала присяжным адвокатом в сфере энергетического права в адвокатских бюро NaviLaw и GLIMSTEDT, а также возглавляла юридическую службу в Eesti Energia. Кукк-Тийман участвовала также в разработке многих общегосударственных инициатив в области энергетики, являясь исполнительным директором первого в Эстонии независимого портала сравнения цен на электроэнергию energiaturg.ee и консультируя проект Фонда развития в части создания энергетических товариществ. ”Целью моей работы в команде AU Energiateenus станет дальнейшее развитие коммерческих сфер деятельности предприятия, чтобы предложить клиентам комплексные инновационные решения”, — добавила Кукке-Тийман.

Учрежденное в 2011 году предприятие AU Energiateenus имеет три основных направления деятельности: предприятие оценивает эффективность ресурсов различных отраслей промышленности и составляет ходатайства о пособиях для необходимых инвестиций, осуществляет требующиеся работы по повышению энергоэффективности коммерческой недвижимости и сооружает системы возобновляемой энергии. Предприятием AU Energiateenus установлена, например, состоящая из 1667 панелей солнечная электростанция нового центра логистики Omniva, которая питает центр логистики и линию сортировки посылок, а также созданы решения по утилизации остаточного тепла в магазинах Rimi.