21.06.2019, 16:44

Air Baltic не планирует покупать Nordica. Но ставит перед собой амбициозные цели


rus.delfi.ee
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Air Baltic не планирует покупать Nordica. Но ставит перед собой амбициозные цели
Foto: Air Baltic

Авиакомпания Air Baltic заверила, что у них нет в планах покупать Nordica или ее часть.

По словам представителя отдела коммуникации Air Baltic , ввиду увеличения спроса на услуги фирма увеличила свое присутствие в Эстонии и добавила новые прямые полеты. Сейчас Air Baltic летает из Таллинна в 12 направлениях.

Также Air Baltic намерена увеличить количество прямых рейсов из всех прибалтийских столиц. Цель: чтобы из Таллинна, Риги или Вильнюса можно было бы добраться почти в любую точку мира с одной пересадкой.

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