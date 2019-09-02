02.09.2019, 17:02

Агрессивные продавцы пообещали инвалиду чистку ковра и навязали ему дорогущий пароочиститель

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Какие нечестные приемы использовали?
rus.delfi.ee
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Агрессивные продавцы пообещали инвалиду чистку ковра и навязали ему дорогущий пароочиститель
Delfi / Kuvatõmmis veebilehelt polti.ee

В комиссию по потребительским спорам обратился пенсионер по инвалидности, которому продавцы Goldstar Eesti, используя неэтичные приемы, продали дорогущий пароочиститель. Среди прочего они соврали о ежемесячном доходе клиента, указав его в разы больше, и не сказали ему, сколько стоит бытовой прибор на самом деле.

Продавцы с сомнительными приемами торговли позвонили пенсионеру в начале апреля и пожелали прийти к нему домой бесплатно почистить ковер. Спустя полторы недели продавцы были на месте, но вместо обещанной бесплатной уборки начали активно рассказывать человеку о замечательных свойствах принесенного с собой пароочистителя.

По словам пенсионера, продавцы были очень разговорчивыми и говорили наперебой, местами он вообще не понимал их речи. У него создалось впечатление, что прибор стоит примерно 40 евро. Продавцы ни разу не объяснили клиенту, что 40,99 — это только размер ежемесячного платежа по рассрочке. Реальная цена товара составляла 1280 евро.

Также продавцы сказали пенсионеру, что вернуть товар невозможно. Оказавшийся в затруднении с дорогущим пароочистителем пенсионер связался с продавцами и сказал, что его дохода недостаточно для ежемесячных платежей, и пожелал вернуть товар. Торговец же не захотел принимать свой товар обратно, поскольку прописанные в законе 14 дней уже прошли.

Какие нечестные приемы использовали?

По закону клиент может вернуть приобретенный за пределами коммерческих помещений продавца товар в течение двух недель. Это действует только в том случае, если покупателю понятно объяснили принцип отказа от покупки. В данном случае продавцы соврали пенсионеру, что вернуть товар невозможно. Следовательно, период, когда можно вернуть товар, продлевается до одного года.

Хотя продавцы знали, что имеют дело с человеком, получающим пенсию по инвалидности, в договоре о рассрочке указали, что его доход — 1000 евро в месяц. Продавцов-злоумышленников не заботило то, что у клиента в действительности не было возможности взять на себя такое ежемесячное обязательство.

Подтверждение ознакомления с договором было напечатано на документе особенно мелким шрифтом, что делало ознакомление с ним невозможным для клиента. Таким образом, пенсионер даже не понял, что он на самом деле подписал.

Также комиссия по потребительским спорам не посчитала правильным способ, как продавцы вошли в квартиру пенсионера. Человек не был готов покупать пароочиститель, он ждал бесплатной чистки ковра. Агрессивные продавцы не оставили ему времени подумать и соврали насчет множества важных условий.

Комиссия выручила пенсионера из беды и обязала фирму, продавшую прибор при помощи нечестных приемов продажи, принять товар обратно. Также предприятие должно вернуть ему совершенные до сих пор платежи по рассрочке.

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