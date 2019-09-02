Агрессивные продавцы пообещали инвалиду чистку ковра и навязали ему дорогущий пароочиститель

Продавцы с сомнительными приемами торговли позвонили пенсионеру в начале апреля и пожелали прийти к нему домой бесплатно почистить ковер. Спустя полторы недели продавцы были на месте, но вместо обещанной бесплатной уборки начали активно рассказывать человеку о замечательных свойствах принесенного с собой пароочистителя.

По словам пенсионера, продавцы были очень разговорчивыми и говорили наперебой, местами он вообще не понимал их речи. У него создалось впечатление, что прибор стоит примерно 40 евро. Продавцы ни разу не объяснили клиенту, что 40,99 — это только размер ежемесячного платежа по рассрочке. Реальная цена товара составляла 1280 евро.

Также продавцы сказали пенсионеру, что вернуть товар невозможно. Оказавшийся в затруднении с дорогущим пароочистителем пенсионер связался с продавцами и сказал, что его дохода недостаточно для ежемесячных платежей, и пожелал вернуть товар. Торговец же не захотел принимать свой товар обратно, поскольку прописанные в законе 14 дней уже прошли.

Какие нечестные приемы использовали?

По закону клиент может вернуть приобретенный за пределами коммерческих помещений продавца товар в течение двух недель. Это действует только в том случае, если покупателю понятно объяснили принцип отказа от покупки. В данном случае продавцы соврали пенсионеру, что вернуть товар невозможно. Следовательно, период, когда можно вернуть товар, продлевается до одного года.