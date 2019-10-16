Агрессивное расширение продолжается: Маргус Линнамяэ покупает Piletilevi

Инвестиционная фирма владеющего аптеками и СМИ бизнесмена Маргуса ЛиннамяэUP Invest начинает деятельность в новой сфере и подписала вчера договор о покупке предприятия Baltic Tickets Holding OÜ — владельца Piletilevi.
Чтобы сделка вступила в силу, ее еще должны одобрить департаменты конкуренции четырех стран, где ведет деятельность Baltic Tickets Holding — Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии.
В портфеле UP Invest очень много различных предприятий, в том числе сеть книжных магазинов Apollo и объединяющая СМИ Postimees Grupp. В этом году в полную собственность UP Invest перешла продающая продукцию Apple в Эстонии Valge Klaar, предприятие купило мясокомбинат Linnamäe Lihatööstuse и через Apollo Grupp также рестораны Vapiano.
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