Агрессивное расширение продолжается: Маргус Линнамяэ покупает Piletilevi

Чтобы сделка вступила в силу, ее еще должны одобрить департаменты конкуренции четырех стран, где ведет деятельность Baltic Tickets Holding — Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии.

В портфеле UP Invest очень много различных предприятий, в том числе сеть книжных магазинов Apollo и объединяющая СМИ Postimees Grupp. В этом году в полную собственность UP Invest перешла продающая продукцию Apple в Эстонии Valge Klaar, предприятие купило мясокомбинат Linnamäe Lihatööstuse и через Apollo Grupp также рестораны Vapiano.