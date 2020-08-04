Аграрная палата о нарушении украинцами карантина и ужасных условиях: мы сделали все возможное, остальное — за рамками нашей компетенции

По словам Тыниссоо, работодатели в самом начале получили должные инструкции как по части правил соблюдения карантина, так и по части требований к месту проживания.

”Мы со своей стороны создали все предпосылки для примерного проведения карантина”, — заявил он.

Также, по его словам, вместе с министерством сельской жизни и министерством социальных дел был разработан документ, в котором приведены требования к жилищными условиям иностранных работников. ”Мы со своей стороны создали все предпосылки для того, чтобы работодатели были как минимум проинформированы. То, что они делают дальше, — уже за рамками нашей компетенции”, — подчеркнул Тыниссоо.

Председатель правления палаты Роомет Сырмус в свою очередь сообщил, что, по его оценке, большинство работодателей сельскохозяйственного сектора честные, ответственные и с уважением относятся к государству. Он отметил, что обстоятельства нарушений пока палате неясны, поэтому предметно он прокомментировать не может.

Как мы писали ранее, в ходе полицейского рейда выяснилось, что часть прибывших на работу в Эстонию украинцев не соблюдали двухнедельный карантин. Также выяснилось, что некоторые эстонские работодатели содержат своих иностранных рабочих в нечеловеческих условиях.

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