Африканская чума свиней никуда не делась: в Рапламаа обнаружено больное животное

По словам советника Ветеринарно-пищевого департамента Маарьи Кристиан, ведомство регулярно ведет мониторинг заболеваемости кабанов африканской чумой свиней.

"За последние полтора года обнаруживались только кабаны или свиньи с наличием антител на болезнь, то есть такие, кто контактировал с больными животными. Но разносчиков вируса найдено не было. Сейчас выявили у одного умершего кабана сам вирус африканской чумы свиней. Это было двухлетнее животное, попавшее под автомобиль", — пояснила Кристиан.

Данный случай говорит, что болезнь в популяции наших кабанов полностью не исчезла, а значит существует реальная опасность для эстонских свиноферм.

В связи с этим Ветеринарно-пищевой департамент обращается ко всем людям, посещающим лес, особенно фермерам: приходя из леса следует менять одежду и обувь, а о трупах животных сообщать в департамент.

На эстонских свинофермах африканская чума свиней не фиксировалась почти три года. Сообщения о заражении животноводческих хозяйств в Европе поступают регулярно. Поэтому важно в зарубежных поездках не соприкасаться со свиньями и не посещать свинофермы.