Адвокат объясняет: где стартапу найти деньги?

Адвокат адвокатского бюро Hedman Partners Кати Пино предложила 7 вариантов для финансирования предприятия во время кризиса.

Три ”F” для раннего предпринимателя

Для предприятия находящегося на стадии зарождения, первым источником финансирования являются три ”F”, то есть друзья („Friends”), семья („Family”) и доверчивые („Fools”). Преимущество сбора денег у них — скорость и простота. ”Знакомые не проводят тщательной проверки документации компании, и финансирование в значительной степени основано на доверии, а корпоративные документы не оформляются”, — пояснила Кати Пино, адвокат Hedman Partners.

Недостатком для предпринимателя является малый размер инвестиций, так как такие инвесторы как правило вкладывают свои личные накопления и вряд ли имеют большой опыт в инвестициях.

Бизнес-ангел как следующая ступень

Если предпринимателю необходимо собрать больше денег, то стоит обратить внимание на бизнес-ангелов, которые вкладывают средства в предпринимателей на ранних стадиях развития. Инвестиции осуществляются в синдикаты и составляют уже сотни, а не десятки тысяч евро. ”За деньги инвесторов-ангелов намного больше конкуренции, потому что они являются известными спонсорами, а процесс сбора денег уже более длительный и более формальный, чем в случае трех ”F”, — отметила Пино.

Бизнес-акселератор как сочетание знаний и инвестиций

Коронавирус заставил офисы и магазины переместиться в интернет, также поступили и акселераторы. ”Участвуя в акселераторе начинающий предприниматель может получить знания и инвестиции. Чтобы попасть в более крупные акселераторы нужно пройти жёсткий отбор, так что это не является надёжным решением и параллельно желательно искать альтернативное финансирование”, — посоветовала Пино.

Участие в акселераторе может дать предпринимателю крылья и открыть двери, о которых тот не мог даже и мечтать.

Проведение краудфандинговой компании

Если предприниматель уже имеет некую известность в обществе, то хорошим вариантом является проведение краудфандинговой кампании. По словам адвоката Hedman Partners, преимущество краудфандинга заключается в простоте организации — для достижения целей у платформ уже есть готовые контракты, и единственной заботой предпринимателя является организация кампании и продвижение её на рынке.