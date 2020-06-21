21.06.2020, 09:53

Адвокат объясняет: где стартапу найти деньги?


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Адвокат объясняет: где стартапу найти деньги?
pixabay.com

Нынешний кризис сильно ударил по многим предпринимателям, перед которыми встал вопрос: где найти финансирование для деятельности и развития компании. В вызванном коронавирусом кризисе банки и инвесторы стали более осторожными, и решения о кредитовании или инвестированию взвешиваются более тщательно, чем раньше.

Адвокат адвокатского бюро Hedman Partners Кати Пино предложила 7 вариантов для финансирования предприятия во время кризиса.

Три ”F” для раннего предпринимателя

Для предприятия находящегося на стадии зарождения, первым источником финансирования являются три ”F”, то есть друзья („Friends”), семья („Family”) и доверчивые („Fools”). Преимущество сбора денег у них — скорость и простота. ”Знакомые не проводят тщательной проверки документации компании, и финансирование в значительной степени основано на доверии, а корпоративные документы не оформляются”, — пояснила Кати Пино, адвокат Hedman Partners.

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Недостатком для предпринимателя является малый размер инвестиций, так как такие инвесторы как правило вкладывают свои личные накопления и вряд ли имеют большой опыт в инвестициях.

Бизнес-ангел как следующая ступень

Если предпринимателю необходимо собрать больше денег, то стоит обратить внимание на бизнес-ангелов, которые вкладывают средства в предпринимателей на ранних стадиях развития. Инвестиции осуществляются в синдикаты и составляют уже сотни, а не десятки тысяч евро. ”За деньги инвесторов-ангелов намного больше конкуренции, потому что они являются известными спонсорами, а процесс сбора денег уже более длительный и более формальный, чем в случае трех ”F”, — отметила Пино.

Бизнес-акселератор как сочетание знаний и инвестиций

Коронавирус заставил офисы и магазины переместиться в интернет, также поступили и акселераторы. ”Участвуя в акселераторе начинающий предприниматель может получить знания и инвестиции. Чтобы попасть в более крупные акселераторы нужно пройти жёсткий отбор, так что это не является надёжным решением и параллельно желательно искать альтернативное финансирование”, — посоветовала Пино.

Участие в акселераторе может дать предпринимателю крылья и открыть двери, о которых тот не мог даже и мечтать.

Проведение краудфандинговой компании

Если предприниматель уже имеет некую известность в обществе, то хорошим вариантом является проведение краудфандинговой кампании. По словам адвоката Hedman Partners, преимущество краудфандинга заключается в простоте организации — для достижения целей у платформ уже есть готовые контракты, и единственной заботой предпринимателя является организация кампании и продвижение её на рынке.

”Успех кампании во многом зависит от репутации начинающей компании и предлагаемых продуктов-услуг: чем сложнее понять продукт или услугу, тем сложнее создать необходимую поддержку и заинтересовать микроинвесторов”, — сказала Кати Пино.

В Эстонии уже есть много примеров удачных краудфандинговых кампаний — например недавно завершившаяся кампания Barking или прошлогодняя кампания La Muu.

Инвесторы из предыдущих инвестиционных раундов

Если предприниматель или стартап уже проводили внешнее финансирование, то соглашение пайщиков может даже содержать обязательство предпринимателя в первую очередь обращаться к существующим инвесторам и предлагать возможность провести дополнительное финансирование.

”Преимущество существующих инвесторов перед новыми заключается в их осведомленности относительно деятельности и команды стартапа. Таким образом, можно быстрее привлечь деньги от существующих инвесторов, так как нет необходимости вводить их в специфику деятельности и доказывать себя”, — добавила Пино.

Это именно тот путь, по которому пошел Bolt, чтобы справиться с финансовыми трудностями, вызванными нынешним кризисом.

Если нужно больше денег, то на помощь может прийти венчурный капитал

Если есть необходимость собрать большую сумму, то источником финансирования могут стать инвестиции, предлагаемые венчурными капиталистами. На балтийском рынке венчурные капиталисты инвестируют в основном от 200 000 до 5 миллионов евро. При привлечении венчурного капитала необходимо учитывать, что инвестор обычно хочет внести свой вклад в деятельность компании и имеет право вето или, по крайней мере, значительное влияние на стратегические решения.

В то же время, привлекая венчурный капитал, предприниматель может получить ценные знакомства и тем самым продвинуть развитие своего предприятия.

Привлечение стратегического инвестора

Также возможно привлечение стратегического инвестора, для которого важно внедрение в стартап или укрепление в нем своих позиций. ”Вовлечение стратегического инвестора может принимать различные формы: стратегический инвестор может просто инвестировать в бизнес, но также создать совместное предприятие. Выбрать можно и продажу всего бизнеса стратегическому инвестору, чтобы больше не участвовать в роли собственника”, — описала возможности Пино.

В общем, каждый стартап, независимо от стадии развития, может привлекать капитал для предпринимательства, но выбор всегда зависит от потребностей и возможностей предпринимателя, а также условий, при которых собираются деньги.

Адвокатское бюро Hedman Partners консультирует предприятия сферы креативной промышленности и технологий по вопросам ИТ-права, защиты данных и интеллектуальной собственности.

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