01.03.2020, 17:50

Адвокат о задолжавшем налоговой 9500 евро таксисте Bolt: шеринговая экономика не освобождена от налога

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Bolt
BoltFoto: Rauno Volmar

При подаче декларации о доходах за 2019 год многих активно действующих в так называемой шеринговой экономике людей может ждать неприятный сюрприз — к 1 октября 2020 года придется доплатить государству подоходный налог. Сумма может быть значительной, если человек не учел, что подработка через Bolt по выходным облагается налогом. RusDelfi недавно рассказывал о подобной ситуации.

Дополнительный доход вдобавок может повлиять на размер не облагаемого налогом дохода, то есть человек может лишиться права вычесть 6000 евро не облагаемого налогом дохода в год. Для того, чтобы избежать сюрпризов, человеку следует продумать и проконсультироваться, как ему разумнее всего оказывать услугу в дальнейшем.

По словам присяжного адвоката адвокатского бюро RASK Анники Соом, в шеринговой экономике налогоплательщиком является как оказывающий услугу, так и разработавшее платформу (например, Aribnb, Bolt, Uber) юридическое лицо.

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Налогообложение оказывающего услугу зависит от того, в какой форме оказывают услугу. Например, водитель Uber может оказывать услугу как физическое лицо, как физическое лицо с предпринимательским счетом, как предприниматель-физическое лицо (FIE) или через коммерческое объединение. В более редких случаях между оказывающим услугу и платформой есть трудовой договор и потребителю оказывает услугу сама платформа. Все эти формы по разному влияют на налогообложение дохода оказывающего услугу.

Если он оказывает услугу как физическое лицо, у него возникает обязанность раз в год самостоятельно декларировать полученный доход и платить с этой суммы подоходный налог. Связанные с оказанием услуги расходы в этом случае вычесть нельзя.

Физическое лицо, которое использует предпринимательский счет (т.е. при оказании услуги деньги поступают туда), отдельно данный доход декларировать не должно. Поступившая на предпринимательский счет сумма автоматически ежемесячно облагается налогом в 20%, если она в год не превышает 25 000 евро. Превышающая этот предел сумма облагается налогом в 40%. Поскольку при использовании предпринимательского счета налоговая нагрузка меньше, нельзя вычесть связанные с оказанием услуги расходы. Следует помнить, что поступившая на предпринимательский счет сумма учитывается при расчете годового дохода и поэтому влияет на размер не облагаемого налогом дохода.

В ситуации, когда оказывающий услугу решил зарегистрироваться как FIE, подлежит налогообложению полученный от оказания услуги доход, т.е. FIE имеет право вычесть из полученной при оказании услуги суммы связанные с оказанием услуги расходы. Полученный от предпринимательства доход следует декларировать одновременно с подачей декларации о доходах физического лица. Вдобавок к подоходному налогу FIE обязан платить со своего дохода и социальный налог.

Учредив коммерческое объединение и начав оказывать услугу, например, через , физическое лицо имеет право вычесть из полученной при оказании услуги суммы связанные с оказанием услуги расходы. Обязанность уплаты подоходного налога у коммерческого объединения возникает только тогда, когда оно распределяет прибыль.

Поскольку целью платформы является свести оказывающего услугу и потребителя, а не оказывать услугу самостоятельно, платформы, как правило, не рассматриваются как работодатели. Вследствие этого платформы не обязаны удерживать с выплат оказывающему услугу физическому лицу подоходный налог или платить социальный налог.

В ситуации, когда платформа выступает как работодатель, т.е. между оказывающим услугу и платформой есть трудовой договор, у платформы также возникает обязанность облагать налогом сделанные оказывающему услугу, т.е. работнику, выплаты как зарплату.

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