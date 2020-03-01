Адвокат о задолжавшем налоговой 9500 евро таксисте Bolt: шеринговая экономика не освобождена от налога

Дополнительный доход вдобавок может повлиять на размер не облагаемого налогом дохода, то есть человек может лишиться права вычесть 6000 евро не облагаемого налогом дохода в год. Для того, чтобы избежать сюрпризов, человеку следует продумать и проконсультироваться, как ему разумнее всего оказывать услугу в дальнейшем.

По словам присяжного адвоката адвокатского бюро RASK Анники Соом, в шеринговой экономике налогоплательщиком является как оказывающий услугу, так и разработавшее платформу (например, Aribnb, Bolt, Uber) юридическое лицо.

Налогообложение оказывающего услугу зависит от того, в какой форме оказывают услугу. Например, водитель Uber может оказывать услугу как физическое лицо, как физическое лицо с предпринимательским счетом, как предприниматель-физическое лицо (FIE) или через коммерческое объединение. В более редких случаях между оказывающим услугу и платформой есть трудовой договор и потребителю оказывает услугу сама платформа. Все эти формы по разному влияют на налогообложение дохода оказывающего услугу.

Если он оказывает услугу как физическое лицо, у него возникает обязанность раз в год самостоятельно декларировать полученный доход и платить с этой суммы подоходный налог. Связанные с оказанием услуги расходы в этом случае вычесть нельзя.