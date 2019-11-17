17.11.2019, 12:10

Адвокат: как мало нужно, чтобы иностранный работник лишился разрешения на пребывание в Эстонии

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Reisidokument
ReisidokumentFoto: Priit Simson

Несмотря на вызвавшую в последнее время широкий общественный резонанс боязнь, что прибывающие иностранцы угрожают безопасности Эстонии, реальность другая, пишет присяжный адвокат адвокатского бюро RASK Сирет Сакс в октябрьском Personali Praktik.

"Для менеджера по персоналу наем из-за границы несет с собой больше работы и значительно большие риски. По большей части невозможно проверить квалификацию нового работника до поступления на работу настолько, насколько хочется. Переезд работника в Эстонию приносит предприятию дополнительные расходы", — описывает Сакс. Также предполагаемая адаптация к новой жизни, культуре и организации может не пройти гладко.

В то же время и в эстонской делопроизводственной практике есть противоречивые примеры отказа от выдачи оснований на пребывание или признания их недействительными.

"Если в эстонском административном производстве для граждан страны действует принцип, что неясные обстоятельства следует считать доказанными в пользу подследственного лица, то связанные с иностранцами делопроизводства такого привилегированного статуса лица не позволяют", — пишет Сакс. По ее словам, заслуживает внимания, как мало нужно, чтобы иностранец лишился разрешения на пребывание в Эстонии.

"В эстонской судебной практике "угрозу общественному порядку" создает совсем не совершенное иностранцем тяжкое уголовное преступление, а по большей части опасным для страны считается выглядящее тривиальным превышение скорости за рулем автомобиля, перепалка на ночной таллиннской улице, неполное знание эстонского законодательства, нарушение требований коммерческого кодекса или другое подобное обстоятельство", — отмечает Сакс.

Простое нарушение порядка, которое в случае гражданина Эстонии не принесет особых последствий, может стать для работодателя причиной потери ценного работника и перевернуть вверх дном весь уклад жизни ценного иностранного специалиста. "В худшем случае также затруднить работу в странах-членах Евросоюза", — говорит адвокат.

Чаще всего иностранца лишают права на пребывание в Эстонии потому, что оно не согласуется с целью оформленного основания на пребывание — например, иностранец больше не работает на предприятии, для работы на котором выдали разрешение, или выданная для учебы виза используется только для работы.

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