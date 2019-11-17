Адвокат: как мало нужно, чтобы иностранный работник лишился разрешения на пребывание в Эстонии

"Для менеджера по персоналу наем из-за границы несет с собой больше работы и значительно большие риски. По большей части невозможно проверить квалификацию нового работника до поступления на работу настолько, насколько хочется. Переезд работника в Эстонию приносит предприятию дополнительные расходы", — описывает Сакс. Также предполагаемая адаптация к новой жизни, культуре и организации может не пройти гладко.

В то же время и в эстонской делопроизводственной практике есть противоречивые примеры отказа от выдачи оснований на пребывание или признания их недействительными.

"Если в эстонском административном производстве для граждан страны действует принцип, что неясные обстоятельства следует считать доказанными в пользу подследственного лица, то связанные с иностранцами делопроизводства такого привилегированного статуса лица не позволяют", — пишет Сакс. По ее словам, заслуживает внимания, как мало нужно, чтобы иностранец лишился разрешения на пребывание в Эстонии.

"В эстонской судебной практике "угрозу общественному порядку" создает совсем не совершенное иностранцем тяжкое уголовное преступление, а по большей части опасным для страны считается выглядящее тривиальным превышение скорости за рулем автомобиля, перепалка на ночной таллиннской улице, неполное знание эстонского законодательства, нарушение требований коммерческого кодекса или другое подобное обстоятельство", — отмечает Сакс.